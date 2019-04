Britse komiek krijgt hartaanval tijdens show en sterft op de planken TDS

12 april 2019

13u58

Bron: beyondthejoke.co.uk 2 Celebrities De Britse komiek Ian Cognito, een eigenwijze maar graag geziene grappenmaker, is onverwachts overleden tijdens een optreden in de Lone Wolf Comedy Club in Bicester (Oxfordshire). Toen Cognito een beroerte kreeg op de planken werden de nooddiensten in allerijl opgeroepen, maar zij konden enkel zijn overlijden vaststellen. De komiek nam volgens de Britse media al geruime tijd medicatie voor hartproblemen. Of die iets te maken hebben met zijn overlijden, wordt op dit moment nog onderzocht.

Cognito stond vooral bekend als een controversiële en politiek incorrecte komiek. Hij liet zich vaak volledig gaan op het podium, waarbij ook zijn eigen publiek in de zaal niet gespaard bleef. Ook zij kregen geregeld heel wat verwijten naar het hoofd geslingerd, maar net die aanpak maakte hem zo populair. In 1999 won hij de ‘Time Out Stand Up Comedy Performance Award’ voor zijn talent. In 2013 verscheen zijn biografie genaamd ‘Het beste boek over comedy dat ik ooit heb geschreven’.

Toch kreeg hij ook af te rekenen met tegenspoed: hij was 18 maanden geleden afgekickt van zijn drankverslaving, maar was nog steeds in behandeling. Intussen lopen via Twitter allerlei reacties op zijn overlijden binnen. Veel fans en collega’s prijzen zijn brutale stijl, en laten weten dat de komiek zal gemist worden.

Niet eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat een komiek het leven laat tijdens een liveoptreden: ook de destijds erg populaire komiek Tommy Cooper overleed op 63-jarige leeftijd aan een hartinfarct op de planken. De show werd rechtstreeks uitgezonden. Midden op het podium zakte hij voor het oog van duizenden kijkers in elkaar en viel via de gordijnen achterover de coulissen in. Het publiek dacht aanvankelijk dat dit alles bij de show hoorde en lachte nog enige tijd door.

RIP Ian Cognito - one of the first acts I ever saw (and loved) when I worked on the bar at the Chuckle Club x pic.twitter.com/UydoMiixle Jonny Awsum(@ jonnyawsum) link

Ian Cognito was a comedy great. A wonderful man. Also a cunt. He is irreplaceable. We are going to miss him. Andrew O'Neill ☿(@ destructo9000) link

So so sad about Ian Cognito. He was always so sweet to me and his routine about prawns was fucking superb. Ugh. What a sad day. Kiri Pr'chard-McLean(@ kiripritchardmc) link

Really sad new about Ian Cognito. An absolute lunatic but one of the best comedians you could ever wish to see and there will never be another one like him. RIP Cogs, you were and always will be a legend. Barry Dodds(@ Barry_Dodds) link

RIP Ian Cognito you magnificent bastard X Danny Deegan(@ DannyDeegan) link

I saw Ian Cognito a few times - once on stage with his dog ('he's still just being a fucking dog') and he was straight-up hilarious every time. Rest in peace. Dartacus(@ dartacus) link

Just heard about Ian Cognito. Known him 25 years.

Saw him a month ago; looked better than I’d seen him in years. He was 18 months sober and in treatment.

This feels so unfair.

He’d never forgive me if I didn’t swear at this so WHAT YOU FUCKING DO THAT FOR, COGS YOU CUNT

RIP😞 Mitch Benn 🇪🇺(@ MitchBenn) link

RIP Ian Cognito. From back in the 90’s when you wanted to hammer a chisel in my wall to hang your coat up to last year at my gig you always made my laugh. Very sad day. #iancognito pic.twitter.com/dRmKTrb53n Chris Meeson(@ ChrisMeeson) link