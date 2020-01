Britse gezondheidsdienst waarschuwt voor producten van Gwyneth Paltrow: “Schadelijk en pure geldverspilling” BDB

31 januari 2020

14u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities De Britse nationale gezondheidsdienst (NHS) heeft Gwyneth Paltrow (47) een serieuze veeg uit de pan gegeven. Volgens directeur Simon Stevens promoot de actrice dubieuze producten en gewiekste methodes die de gezondheid kunnen schaden. “Wat een geldverspilling!”, zegt hij.

Paltrow’s lifestylemerk Goop kwam al verschillende keren onder vuur te liggen om de dure en controversiële producten die het aanbiedt. Onlangs lanceerde de actrice nog een kaars die naar vagina ruikt, maar in het assortiment vind je ook andere merkwaardige zaken terug zoals een spray die vampieren op afstand houdt, een machine om joints te rollen, vaginale eieren die de vrouwelijkheid versterken, een gouden vibrator van 14.000 euro en water met kristallen dat spirituele hulp kan bieden. “Deze producten en behandelingen zijn te mooi om waar te zijn”, vervolgt NHS-topman Simon Stevens zijn betoog. “Ze werken helemaal niet. Kopers riskeren zo hun gezondheid. Bovendien zijn de producten ook veel te duur. Wat een geldverspilling!”

Tijdens een speech in het Sheldonian Theatre in Oxford besprak Stevens ook enkele specifieke producten. “Neem nu die spray om ‘vampieren af te stoten’. Daarbij vermeldt de actrice in één adem dat chemische zonnecrème een slecht idee is. Daarnaast promoot ze darmspoelingen met koffie terwijl die risico’s inhouden voor de gezondheid. Ik benadruk dan ook dat de NHS stelt dat zo'n darmspoelingen geen wetenschappelijk bewezen gezondheidsvoordelen hebben.”

Workshop ‘orgasmes krijgen’

Gwyneth’s merk kreeg onlangs ook een eigen leven op Netflix. Paltrow lanceerde op de streamingdienst enkele weken geleden ‘The Goop Lab’ waarin ze vreemde wellnesstechnieken onderzoekt. Zo woont ze bijvoorbeeld een workshop ‘orgasmes krijgen’ bij en heeft ze het over psychedelische drugs en duiveluitdruivingen. En ook die reeks kan op de nodige kritiek rekenen. “Dit is verschrikkelijk. Paltrow bezoekt onder andere een ‘therapeut’ die beweert psychologische trauma’s op te lossen door gewoon met z’n handen over het lichaam te wrijven. Als kijkers dit allemaal zelf gaan uittesten, kan dit schadelijke gevolgen hebben. Ook Netflix gaat hier serieus mee in de fout. Gwyneth is een charlatan. Dit is echt ‘fake news’”, vervolgt Stevens.

Bij Goop zien ze geen probleem. “Wij hechten veel belang aan de effectiviteit van onze producten”, klinkt het in een reactie. “De controverse ontstaat doordat we bepaalde thema’s vanuit een ander gezichtspunt benaderen. We geven trouwens heel transparant weer wanneer bepaalde technieken nog in een vroeg stadium zitten of niet bewezen zijn door de wetenschap. Daarnaast zorgt onze wetenschappelijke afdeling ervoor dat onze producten hoogwaardig zijn. We appreciëren het werk van de NHS dan ook enorm en baseren ons vaak op de Britse strenge normen.”