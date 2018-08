Britse Cosmopolitan zet plussize-model op de cover, en dat vindt presentator Piers Morgan een schande TDS

30 augustus 2018

21u49

Bron: Instagram 0 Celebrities Presentator Piers Morgan is niet te spreken over de laatste cover van de Britse editie van Cosmopolitan. Het magazine pakte deze maand uit met een plussize-model op de voorpagina, en dat vindt hij een niet kunnen. Op de sociale media uit hij zijn ongenoegen.

De dame op de cover van het blad is Tess Holliday, een 33-jarige vrouw die carrière maakt door open te zijn over haar lichaam en zonder schroom te vertellen over haar strijd tegen de kilo's. Ze zet zich in voor meer body positivity.

Maar volgens presentator Piers Morgan, bij ons vooral bekend als jurylid van 'Britain's Got Talent' en 'America's Got Talent', geeft het blad een compleet verkeerd signaal. "Terwijl ons land vecht tegen een steeds erger wordende obesitascrisis, is dit de nieuwe cover van Cosmo. Blijkbaar moeten we het zien als een enorme sprong richting meer body positivity. Wat een hoop zever. Deze voorpagina is net zo gevaarlijk en misleidend als het vieren van modellen met een maatje 0", schrijft hij op Instagram.

De reacties onder de foto zijn erg verdeeld. Enerzijds komen er veel reacties binnen van mensen die vinden dat Morgan aan bodyshaming doet en dat model Tess gewoon goed in haar vel zit, en dat ook mag tonen. Anderzijds menen sommigen dat het mensen aanmoedigt om een ongezonde levensstijl aan te houden of niet naar hun lichaam om te kijken, als het toch niet uitmaakt hoeveel je ook weegt.

Trots

Tess is hoe dan ook bijzonder trots op het resultaat. Ze is blij met de foto en hoopt dat het de mening en attitude van jonge meisjes die worstelen met zichzelf omdat ze een maatje meer hebben kan helpen veranderen.

Ze heeft intussen ook specifiek gereageerd op de kritiek van van Piers: "Aan iedereen die denkt dat ik een last ben voor de sociale zekerheid van Engeland: ik ben een Amerikaanse, dus maak je geen zorgen over mijn dik gat. Maak je liever zorgen over hoe verschrikkelijk je als mens moet zijn als je zo reageert op een foto van mij op de cover van een blad. Jullie zijn zo bekrompen."

As Britain battles an ever-worsening obesity crisis, this is the new cover of Cosmo. Apparently we’re supposed to view it as a ‘huge step forward for body positivity.’ What a load of old baloney. This cover is just as dangerous & misguided as celebrating size zero models. Een foto die is geplaatst door null (@thepiersmorgan) op 30 aug 2018 om 15:16 CEST