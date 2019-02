Britse actrice bikkelhard voor Karl Lagerfeld: “Hij was een meedogenloze, vet-vrezende vrouwenhater” MVO

21 februari 2019

08u21

Bron: Huffington Post 0 Celebrities Tussen alle lofprijzingen voor Karl Lagerfeld, die dinsdag op 85-jarige leeftijd overleed, klinkt er hier en daar ook een felle stem van kritiek. Eén van die stemmen is afkomstig van de Britse ‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil. “Hij had talent, ja, maar hij was géén goede man.”

Lagerfeld had namelijk de gewoonte om hier en daar vrouwonvriendelijke en over het algemeen onverdraagzame opmerkingen te maken in interviews. Zo stak hij het niet onder stoelen of banken dat hij dikkere vrouwen niet respecteerde. “Een meedogenloze, vet-hatende misogynist als Lagerfeld zou niet wereldwijd mogen worden geprezen als een heilige die te vroeg is heengegaan”, schrijft ze op Twitter. “Hij had zeker talent, maar hij was geen goed persoon.”

Onder andere model Cara Delevigne, die een goede band had met de Chanel-ontwerper, nam aanstoot aan de woorden van Jamil. Ze riep haar op om ‘verder te gaan in liefde’, maar dat zag Jamil niet zitten. “Met respect, maar daar ga ik niet mee akkoord. Lagerfeld heeft veel mensen gekwetst. Hij moet niet gevierd worden.”

Gemene opmerkingen

Jamil is niet de enige criticus van Lagerfeld. Hij wordt door vele modekenners afgeschilderd als een racist, islamofoob en vrouwenhater. Zo liet hij zich al ontsnappen dat het “een ramp zou zijn op te worden opgezadeld met een lelijke dochter”, dat kinderen “het probleem van vrouwen waren” en dat zijn voorganger, Coco Chanel, “geen feminist was, want daar was ze niet lelijk genoeg voor”. Hij ontkende ook meermaals dat de strenge mode-industrie iets te maken kon hebben met het ontstaan van eetstoornissen bij jonge modellen.

Adele, Pippa en Heidi

“Niemand wil een vrouw met rondingen zien op de catwalk”, meende hij. “De mensen die zeggen dat dunne modellen lelijk zijn, zijn dikke moeders die met een zak chips voor de tv zitten.” Hij noemde onder andere zangeres Adele te dik, en beledigde Pippa Middleton: “Ze heeft een lelijk gezicht, daar hou ik niet van. Ik wil haar alleen vanop haar rug zien.”

Heidi Klum noemde hij “veel te zwaar”: “Ze is te dik en haar buste is te groot, ze is echt geen catwalkmodel. Ze heeft ook altijd die domme grijns op haar gezicht.”

“Het wordt tijd dat we stoppen met de artiest te scheiden van zijn kunst”, aldus Jameela. “En dat we zulke mensen verantwoordelijk houden voor hun eigen uitspraken.”

I’m glad somebody said it. Even if it is a little soon. A ruthless, fat-phobic misogynist shouldn’t be posted all over the internet as a saint gone-too-soon. Talented for sure, but not the best person. https://t.co/RK3Q9HilpP Jameela Jamil(@ jameelajamil) link