Brits Museum haalt standbeeld Michael Jackson weg

08 maart 2019

09u45

Bron: ANP 0 Celebrities Het Britse National Football Museum heeft een standbeeld van Michael Jackson verwijderd. Dit is gebeurd als reactie op alle commotie die de documentaire ‘Leaving Neverland’ heeft veroorzaakt, melden Britse media.

In de film, die de afgelopen weken veel stof heeft doen opwaaien, vertellen twee mannen hoe zij jarenlang misbruikt zouden zijn door Jackson. Veel fans zijn boos over deze beschuldigingen, vooral omdat Jackson zich niet meer kan verdedigen. De zanger werd overigens toen hij nog leefde een aantal keer aangeklaagd. Twee zaken schikte hij, de derde maal werd hij vrijgesproken.

Het standbeeld in het museum in Manchester werd in 2014 geschonken aan het museum door zakenman Mohamed Al Fayed. Het beeld stond daarvoor in het stadion van Fulham, waar Al Fayed lange tijd eigenaar van was. Jackson bezocht in 1999 het stadion en keek naar een wedstrijd.

Het museum zegt dat het verwijderen van het beeld niet alleen te maken heeft met de commotie rond Leaving Neverland. “Maar we hebben een aantal veranderingen in de collectie aangebracht om beter de accenten te kunnen leggen op de verhalen die we als museum willen vertellen”, stelt ze. Het verwijderen van het beeld van Jackson past in die lijn, aldus het museum.

Denemarken

Het is niet het eerste standbeeld van Jackson dat wordt weggehaald. In Denemarken werd vorige maand al een wassenbeeld van de zanger verwijderd, als reactie op alle commotie rond de film. Het beeld stond in een groot winkelcentrum in Kopenhagen. De eigenaar van het gebouw had tientallen klachten gehad van mensen die het beeld niet gepast vonden.

De film, die vanavond op Canvas wordt uitgezonden, heeft de afgelopen weken voor veel opschudding gezorgd. Een aantal Canadese radiostations en de Nederlandse regionale omroep NH hebben besloten voorlopig geen platen van Jackson meer te draaien. VRT geeft in het vervolg ‘toelichting’ als platen van de ‘King of Pop’ worden gedraaid.