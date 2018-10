Britney Spears zal donderdag een belangrijke aankondiging doen: "Ik heb groot nieuws" MVO

12 oktober 2018

18u49 0 Celebrities Britney Spears heeft volgende week naar eigen zeggen groot nieuws. De 36-jarige zangeres wil donderdag iets aankondigen, zo zei ze in 'The Ellen DeGeneres Show' waarin ze plotseling opdook.

"Ik heb groot nieuws," zei Britney zonder te zeggen wat. "Mijn aankondiging is eigenlijk dat ik een grote aankondiging heb. En dat kan ik niet eerder dan 18 oktober vertellen."

Fans speculeren op sociale media druk waarover het kan gaan. De meesten hopen op een nieuw album. Britney's laatste plaat, 'Glory', stamt alweer uit 2016. Eerder dit jaar beëindigde de zangeres haar succesvolle Las Vegas-concertserie. Britney had ruim vier jaar opgetreden in de gokstad. Momenteel is ze weer op tournee.