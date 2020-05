Britney Spears wil dolgraag opnieuw moeder worden, maar dat mag ze voorlopig niet zelf beslissen MVO

Bron: ANP 0 Celebrities Als het aan Britney Spears (38) had gelegen, had ze allang een kindje gekregen met haar vriend Sam Asghari, de man met wie ze nu inmiddels 3 jaar een relatie heeft. Maar daar stak niemand minder dan Britney’s eigen vader Jamie een stokje voor. Volgens hem moest zijn dochter ‘vooral geen kinderen meer krijgen’, meldt Us Weekly.

Jamie was jarenlang de conservator van zijn dochter. Deze taak nam hij in 2008 op zich nadat de zangeres een heftige breakdown had, waarin ze haar hoofd kaal schoor en met een paraplu op fotografen begon te slaan. Het was overduidelijk dat de popster kampte met grote mentale problemen.

“Britney heeft vorig jaar aan een rechter laten weten opnieuw moeder te willen worden, maar dat mocht niet van haar vader. Hij nam toen alle beslissingen over haar wel en wee,” aldus een bron. In 2019 deed papa Jamie door gezondheidsproblemen een stapje terug en stelde hij Britney’s zorgmanager Jodi Montgomery aan als verantwoordelijke.

De zangeres, die al twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk, zou ook met Asghari willen trouwen, maar daarvoor heeft ze eveneens toestemming nodig van haar conservator.

Britney wil nu van dat principe af, maar een rechter in Los Angeles besliste onlangs dat Montgomery sowieso aanblijft als conservator tot 22 augustus vanwege het coronavirus. Hierdoor kunnen er voorlopig geen ‘live’ rechtszaken plaatsvinden.