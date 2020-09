Britney Spears wil dat zaak tegen vader openbaar wordt: “Mijn fans mogen alles weten” JV

04 september 2020

07u50

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears (38) wil de zaak tegen haar vader openbaar maken. De zangeres wil haar vader niet langer als bewindvoerder van haar financiën, maar daar gaat hij niet mee akkoord. Ze dient nu een verzoek in om de rechtszaak niet langer achter gesloten deuren te houden.

In de rechtbankpapieren laat Britney weten dat ze wil dat haar fans goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen. Een groep fanatieke fans voert al jaren actie onder de noemer #FreeBritney om haar meer zeggenschap te geven over haar eigen leven. Ze beweren dat Jamie Spears, de vader van de zangeres, weigert haar die te geven. Jamie kreeg het gezag over zijn dochter nadat de zangeres in 2008 een mentale inzinking kreeg. Door de jaren heen zijn er verschillende rechtszaken over het conservatorschap van Jamie geweest, maar die vonden op zijn verzoek plaats achter gesloten deuren.

Jamie noemde de actie van de fans onlangs een samenzweringstheorie, en dat is zijn dochter in het verkeerde keelgat geschoten, zo blijkt uit de juridische documenten. "Dit is geen samenzwering of gekheid, zoals Jamie het noemt", zeggen haar advocaten daarin over de protesten van haar fans. "Deze achterdocht is grotendeels te begrijpen en het gevolg van Jamies agressieve geheimhouding door de jaren heen, om zo min mogelijk nuttig informatie met het publiek te delen."

Britneys advocaten benadrukten eerder deze week dat de zangeres vrijwillig onder curatele staat, maar dat ze niet langer wil dat haar vader de conservator is. Ze heeft voorgesteld een onafhankelijk bedrijf haar financiën te laten regelen.

