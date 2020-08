Britney Spears wil dat vader stopt als bewindvoerder SDE

18 augustus 2020

22u19

Bron: TMZ 1 Celebrities Britney Spears (38) heeft een verzoek ingediend bij de rechter om haar vader, Jamie (68), uit z'n functie te laten zetten. Vader Spears heeft al twaalf jaar de controle over de carrière van z’n dochter en daar wil zij nu een einde aan laten maken. Ze hoopt dat Jodi Montgomery, die nu tijdelijk de functie vervult, die permanent zal gaan uitvoeren. Dat schrijft TMZ.

Popzangeres Britney Spears staat al sinds 2008 onder curatele. Haar vader, Jamie, werd aangesteld als curator en is dus verantwoordelijk voor al haar persoonlijke en financiële beslissingen. Sinds eind september werd de curatele tijdelijk overgenomen door de professionele curator Jodi Montgomery, omdat Jamie met z'n gezondheid sukkelde.

Britney heeft nu een verzoek ingediend bij de rechter om Jodi permanent de functie toe te wijzen in plaats van haar vader. “Ze heeft een sterke voorkeur voor Jodi", staat er in de documenten. “Ze wil een gekwalificeerde zaakwaarnemer.” Of Britney het oké vindt dat Jamie samen met Jodi aanblijft, is onduidelijk.

De zangeres zou ook niet langer willen optreden. Daarom vraagt ze dat het wettelijk toezicht grondig herbekeken wordt, zodat het aangepast kan worden aan haar noden en wensen én vooral: aan haar huidige situatie. Woensdag is er een hoorzitting over de zaak.

Fans van de zangeres maken zich al lange tijd ernstig zorgen over haar mentale gezondheid en zijn onder de hashtag #FreeBritney een beweging gestart om ervoor te zorgen dat Britney opnieuw zeggenschap kan krijgen over haar leven. Volgens sommigen wordt de popster zelfs gevangen gehouden en gedrogeerd. “Al deze complotdenkers weten niks. De wereld heeft geen idee”, reageerde Jamie in de New York Post. “Het is aan de rechtbank van Californië om te beslissen wat het beste is voor mijn dochter. Dat gaat niemand anders iets aan.” Dat hij zo’n 128.000 dollar (107.257 euro) verdiende voor z’n rol als voogd - ook al kon hij die door z'n gezondheidsproblemen niet actief uitvoeren - zorgt er echter voor dat z'n woorden met wantrouwen ontvangen worden door de fans. Volgens hen heeft hij er alle voordeel bij dat hij z'n functie kan behouden. Maar daar lijkt z'n dochter nu anders over te beslissen.