Britney Spears wil dat onafhankelijk bedrijf verantwoordelijk wordt voor financiën

03 september 2020

07u29

Bron: ET 0 Celebrities Britney Spears (38) wil graag dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor haar financiën. De zangeres heeft bij de rechtbank een verzoek ingediend om Bessemer Trust Company tot conservator te benoemen in plaats van haar vader Jamie Spears (68), meldt Entertainment Tonight op basis van juridische documenten.

“Britney is er fel op tegen dat haar vader de enige conservator van haar nalatenschap blijft", staat er in de rechtbankdocumenten te lezen. “Ze geeft er dan ook sterk de voorkeur aan dat een gekwalificeerd bedrijf wordt aangesteld om die rol te spelen.”

De zangeres wil gebruikmaken van het recht dat ze zou hebben om zelf een conservator aan te wijzen. Ook wordt in de juridische documenten gemeld dat Britney geen ontwikkelingsstoornis heeft en geen patiënt is - of verlof heeft - van ziekenhuizen of mentale zorginstellingen.

Jamie is sinds een mentale inzinking van zijn dochter twaalf jaar geleden verantwoordelijk voor haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. Dat blijft hij tot in ieder geval februari volgend jaar, zou een rechter vorige maand hebben bepaald. Vorige week werd bekend dat Britneys zus Jamie Lynn een paar jaar geleden medeverantwoordelijk is geworden voor een trustfonds waarin geld is gestopt voor de twee zoons van de zangeres.

