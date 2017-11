Britney Spears werpt zich op nieuwe carrière als... kunstschilder Redactie

Britney Spears heeft een nieuwe, rendabele, bezigheid gevonden. De popster stort zich op een nieuwe carrière als kunstschilder. Nadat vorige maand een bloemenschilderijtje van haar hand voor 10.000 dollar verkocht werd op een veiling ten voordele van slachtoffers van de aanslag in Las Vegas, besloot ze zich nu nog meer op haar nieuwe passie te storten. Britney neemt zich voor om wekelijks een nieuw werk op doek te zetten. Of de opbrengst van de verkoop van nieuwe schilderijen ook naar het goede doel zal gaan is niet bekend.

Photo News Het schilderijtje van Britney dat 10.000 dollar opleverde.

