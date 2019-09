Britney Spears verliest deel van de voogdij over haar kinderen SDE

03 september 2019

20u58

Bron: ANP 3 Celebrities Britney Spears (37) gaat haar kinderen minder vaak zien. De zangeres en haar ex Kevin Federline (41) hebben hun voogdijregeling aangepast waardoor ze vaker bij hun vader dan bij hun moeder zijn, schrijven verschillende Amerikaanse media.

De twee hadden na hun scheiding in 2007 laten vastleggen dat ze allebei precies evenveel tijd kregen met hun twee zoons. Vorige week is dit echter officieel gewijzigd en zijn de jongens nu dertig procent van de tijd bij Britney en zeventig procent bij Kevin. De papieren voor de aanpassingen zouden vorig jaar al zijn ingediend en sindsdien zou de regeling ook al toegepast worden.

Waarom de voogdij is gewijzigd, is niet duidelijk. Wel heeft de zangeres een turbulente periode achter de rug. Ze verbleef eerder dit jaar nog een maand in een kliniek om te werken aan mentale problemen. Wat er precies speelde, is niet bekend. Wel zou het de laatste tijd weer een stuk beter met haar gaan.