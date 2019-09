Britney Spears verandert haarkleur terwijl vader Jamie naar de rechter trekt SDE

06 september 2019

18u23

Bron: ANP 0 Celebrities Nu ze het voogdij over haar zonen gedeeltelijk kwijt is, heeft Britney Spears (37) serieus wat kopzorgen. Daarom verwende ze zichzelf met een nieuwe haarkleur, die ze trots op Instagram toonde. Intussen is papa Jamie trouwens naar de rechter gestapt om zijn wettelijk gezag over de zangeres stop te laten zetten.

Op Instagram toonde Britney Spears trots haar nieuwe coupe. Wat vooral opvalt is dat de zangeres haar kenmerkende blonde lokken in een donkerdere tint heeft laten kleuren. “Dezelfde gezichten, dezelfde jurk, nieuw haar”, schreef ze bij enkele foto’s waarop ze haar nieuwe haarkleur toont. “Mijn zusje heeft me geïnspireerd om donker te gaan." Daarmee verwijst ze naar zusje Jamie-Lynn, die enkele weken geleden ook al een tintje donkerder ging. Haar vriend, Sam Asghari, toonde zich in ieder geval erg tevreden met de verandering: “Blond of zwart, je bent prachtig”, schreef hij.

Het is een fijn relaxmomentje voor Britney, die het de laatste tijd weer niet makkelijk heeft. De zangeres kreeg een nieuwe voogdijregeling over haar kinderen, waardoor ze hen minder gaat zien. Reden daarvoor is dat haar vader, Jamie, haar oudste zoon Sean mishandeld zou hebben. Nu is Jamie ook naar de rechter gestapt om zijn wettelijk gezag over de zangeres stop te zetten. Dat meldt TMZ op basis van juridische documenten. Jamie wil vanwege “persoonlijke gezondheidsredenen” van de verantwoordelijkheid af. Pa Spears heeft Britneys manager voorgedragen als zijn tijdelijke vervanger. De zangeres kwam in 2009 onder toezicht van haar vader te staan na een mentale inzinking waarbij ze onder meer haar hoofd kaal schoor. Sindsdien mag ze geen grote persoonlijke en financiële beslissingen meer nemen zonder toestemming van haar pa. Jamie worstelt al bijna een jaar met zijn gezondheid, maar het is niet duidelijk waar hij precies mee kampt. Britney blies eerder dit jaar al shows af om haar vader bij te staan en haar verblijf in een kliniek dat hierop volgde zou ook zijn getriggerd door de moeite die ze had met zijn ziekte. Of de zet van Jamie te maken heeft met de beschuldiging van mishandeling van zijn kleinzoon, is niet duidelijk.