Britney Spears trekt opnieuw naar de rechtbank: “Ze wil haar kinderen meer zien” LV

11 december 2019

13u11

Bron: Daily Mirror 1 Celebrities Britney Spears (38) is opnieuw verwikkeld in een strijd met ex-man Kevin Federline (41) om het voogdijschap van hun zonen. Federline kreeg in september 70 procent van de tijd de kinderen toegewezen nadat grootvader Jamie Spears (67) beschuldigd werd van mishandeling. Daar heeft Britney het erg moeilijk mee.

In september raakte bekend dat de voogdij van Britney over zonen Sean (14) en Jayden (13) herleid zou worden van 50 naar 30 procent. Daar zorgde ex-man Kevin Federline voor nadat er eerder dit jaar heel wat tumult was rond de Amerikaanse zangeres. Britney heeft het daar moeilijk mee, dus maakt ze er nu haar missie van om van de rechter meer tijd met haar kinderen te krijgen. “Britney haat het dat Kevin meer tijd krijgt met de jongens. Ze is hun mama en het zijn belangrijke jaren in hun leven waar ze een actieve rol in wil spelen,” vertelt een bron uit haar entourage aan E! News.

Contactverbod

De aanpassing in het voogdijschap van Britney kwam er nadat diens vader, Jamie, beschuldigd werd van mishandeling. Federline deed aangifte bij de politie toen zoon Sean bekende dat het tot een handgemeen kwam met zijn grootvader na een ruzie. Vader Spears werd een contactverbod met zijn kleinkinderen opgelegd en even leek het alsof Britney haar kinderen volledig zou verliezen, maar die vrees werd geen werkelijkheid. “Kevin wil dat zijn zonen contact blijven hebben met hun moeder,” vertelde de advocaat van Federline aan People.

Na drie maanden kan Britney echter geen vrede meer nemen met de nieuwe voogdijregeling. “Ze wil zichzelf bewijzen en meer tijd verdienen met haar zonen. Ze werkt hard en hoopt dat haar moeder kan helpen met dit gevecht. Het is haar missie om weer voor de helft voogd te worden,” vertelde de bron aan E! News. Als het nodig is, is de zangeres zelfs bereid om terug naar de rechtbank te trekken.

#FreeBritney

Het was een erg bewogen jaar voor Britney. Nog voor ze van start kon gaan, werd in januari haar drie jaar durende residentie in Las Vegas afgelast. De reden luidde dat de zangeres zich wou focussen op haar familie en de gezondheid van haar vader, die in het ziekenhuis lag met darmproblemen. Na de aankondiging verdween ze van social media en hadden zelfs paparazzi het moeilijk om haar te vinden. Fans vonden de situatie verdacht en beschuldigden vader Jamie Spears en advocaat Andrew Wallet van machtsmisbruik. Die hadden tenslotte de volledige zeggenschap over Britney sinds haar beruchte publieke instorting in 2007, waarbij ze onder meer haar haren afschoor.

Verschillende bronnen berichtten dat Spears werkte aan een rechtszaak om haar eigen leven terug in handen te krijgen. Fans speculeerden dat dit vader Jamie niet zinde en dat hij daarom liet uitschijnen dat de mentale toestand van zijn dochter terug verslechterde. Toen bekend raakte dat Spears in een ontwenningskliniek was ingecheckt, ontplofte de hashtag #FreeBritney op het internet. Een bron bij Britneys advocaat onthulde dat “Britney absoluut niet naar rehab wou.” Toen moeder Lynne vervolgens enkele tweets met theorieën van fans likete, werd dat beschouwd als een bevestiging van de feiten. Mama Spears schreef in 2008 al een boek waarin heel wat zware claims tegen haar ex-man stonden. Uiteindelijk zagen vader Jamie en advocaat Wallet zelf af van hun zeggenschap over Britney.