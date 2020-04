Britney Spears stak eigen sportzaal per ongeluk in brand SDE

30 april 2020

07u26

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears (38) gaf fans woensdag op Instagram een kijkje in haar sportschool aan huis. Ze vertelde daarbij dat ze er zelf ook een tijdje niet was geweest, omdat ze de ruimte zes maanden geleden per ongeluk heeft laten afbranden.



Volgens de zangeres had ze twee kaarsen in haar 'gym' staan, en dat liep niet goed af. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk, maar Britney laat weten dat er niemand gewond is geraakt bij de brand. "Ik liep langs de deur en er waren opeens allemaal vlammen. Godzijdank ging het brandalarm snel af en hoera, iedereen bleef ongedeerd." Door de brand heeft Britney nog slechts twee fitnesstoestellen over, maar daar zit de 38-jarige niet mee. "Ik sport eigenlijk toch liever buiten", laat ze weten. “Het had veel erger kunnen zijn, dus ik ben dankbaar.”

Eerder op de dag vertelde Britney op sociale media al aan haar fans dat ze evengoed wat kilo's kwijt is geraakt de afgelopen weken. Dat komt echt niet door het buiten sporten, maar door het gemis van haar vriend Sam Asghari, die blijkbaar elders in quarantaine verblijft. "Mijn broeken passen al niet meer. Dat is dus wat het missen van iemand kan doen", aldus de zangeres.

