Britney Spears overweegt jarenlange pauze SDE

08 oktober 2019

18u51

Bron: Metro UK 0 Celebrities Britney Spears (37) kondigde eerder al aan dat ze een muzikale pauze zou nemen om aan haar gezondheid te werken, maar die zou volgens ingewijden wel eens langer kunnen duren dan het publiek verwacht.

“Britney heeft de beslissing genomen om een lange pauze te nemen en niet op te treden", vertellen ze aan Heat Magazine. “En die beslissing was extreem moeilijk, want ze vindt het geweldig om op een podium te staan en ze houdt van haar fans, maar ze beseft ook dat dit een noodzakelijke stap is.” Britney zou de tijd willen nemen om te bewijzen dat ze voor zichzelf kan zorgen, al kan dat even duren. “Ze praat met een nieuwe advocaat, die aangaf dat het wel tien jaar zou kunnen duren om de controle volledig terug te krijgen. En dus nam Britney een bewuste beslissing om haar carrière op te geven terwijl ze aan het vechten is."

Gelukkig kan Britney rekenen op de steun van haar lief, Sam Ashgari, en haar moeder Lynne. “Britney noemt hen haar geheime leger. Ze zegt dat ze haar helpen om eindelijk los te komen van de nachtmerrie die dat belachelijke conservatorschap eigenlijk is.”