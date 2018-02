Britney Spears nog steeds smoorverliefd MVO

06 februari 2018

07u45 2 Celebrities De hele wereld mag weten dat het goed gaat met Britney Spears. De zangeres postte een foto van zichzelf met haar liefje Sam Asghari op Instagram, waarin ze haar liefde voor hem niet onder stoelen of banken steekt.

"Ik ben nu meer dan een jaar samen met deze man. Elke dag inspireert hij me een beter persoon te zijn en dankzij hem voel ik me het gelukkigste meisje op aarde!!", schreef de zangeres onder de foto. De twee ontmoetten elkaar in 2016 op de set van de opnames van haar videoclip 'Slumber Party'.

De 23-jarige Sam is een personal trainer en verhuisde met zijn familie van Iran naar de Verenigde Staten. Hij is inmiddels helemaal ingeburgerd in huize Spears; Britneys zoons Sean en Jayden kunnen het erg goed vinden met de vriend van hun moeder.

Onlangs maakte de Amerikaanse bekend een kleine Europese tournee te gaan doen. Hoewel ze Nederland overslaat, kunnen fans haar wel bewonderen in het Antwerpse Sportpaleis.

I’ve been with this man for over a year... everyday he inspires me to be a better person and that makes me feel like the luckiest girl in the world!! @samasghari 🌈🌸❤️ Een foto die is geplaatst door null (@britneyspears) op 05 feb 2018 om 22:25 CET