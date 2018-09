Britney Spears moet meer alimentatie betalen aan K-Fed kv

25 september 2018

04u21

Bron: ANP 0 Celebrities Het langslepende geschil over de hoogte van de alimentatie die Britney Spears aan haar ex-man Kevin Federline moet betalen is tot een einde gekomen. Britney stemde uiteindelijk toe Kevin maandelijks meer geld te geven dan hij tot nu toe kreeg en hoopt zo de rust voor hun twee zoontjes terug te laten keren. Beide partijen zouden tevreden zijn met de uitkomst, meldt een bron aan The Blast.

De popster betaalde 'K-Fed' oorspronkelijk zo'n 18.000 euro per maand, maar volgens Federline was dat bij lange na niet genoeg om op te kunnen boksen tegen het leven dat zijn puissant rijke ex hun zoons kan bieden.

Vanwege zijn leeftijd zou hij als danser niet meer aan de bak komen en moet hij maandelijks de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen. Kevin heeft in totaal 6 kinderen bij 3 verschillende vrouwen. Insiders beweren Britney degene is die hierdoor alimentatie voor 6 in plaats van 2 kinderen betaalt.

Over de exacte uitkomst van hun overeenstemming zijn geen details prijs gegeven, al draaide de superster ook op voor de juridische kosten die Federline gedurende deze zaak heeft gemaakt. Die liepen op tot zo'n 85.000 euro.