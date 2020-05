Britney Spears mag nog tot augustus zelf geen beslissingen nemen LOV

04 mei 2020

08u20

Bron: Metro 2 Celebrities Britney Spears (38) zal nog even geduld moet hebben. De Amerikaanse popzangeres trok naar de rechtbank om haar eigen leven weer in handen te krijgen, maar het coronavirus gooit roet in het eten. Daardoor zal ze nog tot minstens augustus de macht uit handen moeten geven.

Sinds de publieke instorting van Britney in 2007, heeft de zangeres niet veel in de pot te roeren, als het over haar eigen leven gaat. Vader Jamie Spears en advocaat Andrew Wallet werden destijds als conservatoren aangesteld en hadden het volledige zeggenschap over de ster. Tot voor kort dan, want de verstandhouding tussen papa Spears en Britney wankelt. Daardoor werd Jodi Montgomery aangesteld, een ervaren conservator voor celebrities. Hoewel Britney in de rechtbank probeert om weer volledig de touwtjes in eigen handen te krijgen, zal dat even moeten wachten. Door de uitbraak van het coronavirus werd de aankomende zitting verplaatst naar augustus, en zal de zangeres dus nog zeker tot die tijd geen eigen zeggenschap hebben.

Montgomery ontfermt zich als conservator over een hele reeks aspecten van Spears’ leven. Zo beslist zij welke bodyguards en zorgverleners in dienst zijn, maar heeft ook volledige toegang tot het gezondheidsdossier van Britney. Ze vormt een directe lijn met de dokters en mag beslissingen nemen die de toestand van de zangeres ten goede zouden komen. Verder beheert ze ook het miljoenenfortuin van de gevallen ster.

Contactverbod

De aanpassing in het voogdijschap van Britney kwam er in september 2019, nadat diens vader, Jamie, beschuldigd werd van mishandeling. Kevin Federline, ex-man van Britney en vader van hun twee kinderen, deed aangifte bij de politie toen zoon Sean bekende dat het tot een handgemeen kwam met zijn grootvader na een ruzie. Vader Spears werd een contactverbod met zijn kleinkinderen opgelegd en even leek het alsof Britney haar kinderen volledig zou verliezen, maar die vrees werd geen werkelijkheid. “Kevin wil dat zijn zonen contact blijven hebben met hun moeder,” vertelde de advocaat van Federline aan People.

De verstandhouding tussen Britney en Jamie roept al een tijdje vragen op. Zo werd ze vorig jaar vermoedelijk tegen haar wil opgenomen in een ontwenningskliniek, nadat ze haar eerste stappen zette om haar eigen leven terug in handen te krijgen. Fans speculeerden dat dit vader Jamie niet zinde en dat hij daarom liet uitschijnen dat de mentale toestand van zijn dochter terug verslechterde. Toen bekend raakte dat Spears in een ontwenningskliniek was ingecheckt, ontplofte de hashtag #FreeBritney op het internet. Een bron bij Britneys advocaat onthulde dat “Britney absoluut niet naar rehab wou.” Toen moeder Lynne vervolgens enkele tweets met theorieën van fans likete, werd dat beschouwd als een bevestiging van de feiten. Mama Spears schreef in 2008 al een boek waarin heel wat zware claims tegen haar ex-man stonden. Uiteindelijk zagen vader Jamie en advocaat Wallet zelf af van hun zeggenschap over Britney.

