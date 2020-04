Britney Spears maakt TikTok-filmpje over Justin Timberlake MVO

16 april 2020

07u08

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears doodt haar tijd in zelfisolatie met het maken van TikTok-filmpjes. In haar laatste Instagram-post is ze dansend te zien op het nummer ‘Filthy’ van haar ex Justin Timberlake.

“Ik verveel me enorm! Dus daarom maak ik Snapchat en TikTok-filmpjes. Ja, ik weet dat wij 20 jaar geleden een van de heftigste break-ups ter wereld hadden...maar hé, de man is een genie! Geweldig nummer JT!!”, aldus Britney, die lovend is over haar ex.

Justin en Britney gingen in 2002 uit elkaar na een relatie van drie jaar. Het stel kende elkaar al sinds de Mickey Mouse Club, waarin ze beide begonnen met hun showbizzcarrière. Na hun breuk maakte Justin het nummer ‘Cry Me A River’, waarin hij suggereerde dat de zangeres vreemd zou zijn gegaan tijdens hun samenzijn.



