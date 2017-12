Britney Spears laatste keer in Las Vegas tijdens oudjaar MVO

07u29 2 EPA Britney Spears in Las Vegas. Celebrities Britney Spears is op oudejaarsavond nog één keer te zien in Las Vegas voordat ze een punt zet achter haar shows in de gokstad. De zangeres treedt op in de 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest', een show vanuit het Planet Hollywood resort in Las Vegas. De show wordt door ABC live uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

"Ik sluit 2017 af met de allerlaatste PieceOfMe show en een speciaal optreden op rockin' eve!", post de 36-jarige Spears op Instagram. Op de oudejaarsshow, gepresenteerd door Ryan Seacrest, zijn ook optredens van Nick Jonas, Camilla Cabello en Sugarland te zien.

Britney stopt op de laatste dag van het jaar definitief met haar show 'Piece of Me', waarmee ze vanaf 2013 in Axis en The Colloseum in Las Vegas stond. De 'Oops I did it again'-zangeres wordt opgevolgd door Lady Gaga. Zij krijgt in de tweede helft van 2018 het MGM Park Theater in het Monte Carlo Hotel en Casino als haar vaste standplaats. De zangeres heeft getekend voor 36 concerten.