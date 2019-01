Britney Spears krijgt verrassingsrolletje in nieuwe horrorfilm MVO

30 januari 2019

07u42

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears heeft een klein stemrolletje in comedyhorror ‘Corporate Animals’. De film werd dinsdag voor het eerst vertoond op filmfestival Sundance, vlak daarvoor maakte regisseur Patrick Brice pas bekend dat hij de zangeres heeft gestrikt voor een kleine bijdrage.

In de film, met onder meer Demi Moore en Jessica Williams, is één van de personages geobsedeerd door Britney Spears. Hij beeldt zich zelfs in dat de posters die hij van de zangeres heeft hangen in zijn kamer soms tot hem spreken. De regisseur vertelde aan LA Times dat hij via via in contact kwam met de zangeres en het haar lukte tijd vrij te maken ‘poster-Britney’ in te spreken.

Het nieuws kwam ook als een verrassing voor Jessica. De 2 Dope Queens-comedian hoorde pas van Britney’s cameo toen Patrick dat in het interview vertelde. “Wacht, wat zeg je nu?”, riep ze verbaasd uit. “Dat is echt geweldig. ik wil alle opnames horen!”