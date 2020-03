Britney Spears heeft bizarre connectie met de sterren van Netflix-docu ‘Tiger King’ MVO

31 maart 2020

10u51 0 Celebrities Popster Britney Spears (38) heeft een opvallende connectie met Doc Antle, één van de personen die momenteel te zien is in de veelbesproken Netflix-documentaire ‘Tiger King’. De reeks gaat over een bende Amerikanen die zich specialiseren in het houden van tijgers en leeuwen. Ze krijgen tegenwoordig veel tegenkanting omdat het houden van wilde dieren wordt gezien als mishandeling.

Wanneer je al hebt gekeken naar ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’, zal het je misschien verbazen dat een grote ster zoals Britney Spears een connectie heeft met de sterren van dienst. In 2001 was ze echter toch samen op het podium te zien met Doc Antle, één van de tijgertrainers uit het programma. Het was tijdens haar beroemde MTV Video Music Awards-optreden, dat zo memorabel was omdat er levende tijgers op het podium rondliepen. Antle moest ervoor zorgen dat die beestjes in het gareel werden gehouden.

Hoewel de documentaire zich vooral focust op het doen en laten van Joseph ‘Joe Exotic’ Schreibvogel, is Doc Antle wel prominent aanwezig in de show. De onthulling over Britney Spears ging viraal toen een oplettende fan een oude foto deelde op Twitter. “Dit zijn Britney Spears en Doc Antle samen, voor de VMA’s”, schreef hij daarbij. “Tot ziens.”

Spears heeft nog niet gereageerd op alle commotie.

Britney Spears before the VMAs.



With Doc Antle.



Goodbye. pic.twitter.com/CoqsoUmovB Ben Yahr(@ benyahr) link