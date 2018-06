Britney Spears doet mee aan gevaarlijke trend op Instagram MVO

02 juni 2018

10u00 3 Celebrities Britney Spears (36) is een grote fan van de film 'Pretty Woman' met Julia Roberts. Ze nam daarom echter deel aan een gevaarlijke trend op sociale media, waarin men een riskante scène naspeelt.

"Edward, look, no hands!" roept de zangeres terwijl ze in haar badjas uit het raam hangt. Ze zit op een klein balkon en houdt zich nergens aan vast terwijl ze achterover leunt. Aan het eind van de clip is te zien hoe hoog dat balkon zich bevindt. Niet slim, zo vinden vele fans.

"Britney, we houden van je, maar je krijgt maar één 'Oops I Did It Again'", klinkt het op Twitter. Ook ouders van jonge fans zijn teleurgesteld. "Als dit soort gedrag wordt aangemoedigd is het slechts een kwestie van tijd voor er een kind van het balkon valt."

Britney reageerde niet op de negatieve commentaar en liet het filmpje gewoon online staan.

Don’t you just love Pretty Woman!! 🍀🍏🍀🍎👠🍎 Een foto die is geplaatst door null (@britneyspears) op 01 jun 2018 om 19:01 CEST