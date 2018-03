Britney Spears blijft aan haar lichaam werken, zo toont ze met sexy selfie MVO

24 maart 2018

09u31 0 Celebrities Britney Spears (36) is in topvorm, en dat bewijst ze maar al te graag met een sexy selfie in de fitness.

De zangeres toont trots haar afgetrainde lichaam in een strakke witte short en een bralette-topje. "Ik heb mijn witte booty shorts teruggevonden", laat ze haar 19 miljoen volgers weten, met een knipoog.

In het verleden kwam Britney vaak in opspraak over haar gewicht omdat ze "te dik" ofwel "te mager" zou zijn. De entertainer schrik er vandaag dus niet voor terug om te pronken met haar verwezenlijkingen in de fitness.

Een foto die is geplaatst door Britney Spears (@britneyspears) op 24 mrt 2018 om 01:26 CET