Britney Spears bijt weer van zich af: "Jullie zijn fout!”

29 mei 2019

Bron: Page Six 0 Celebrities Britney Spears (37) begint stilaan genoeg te krijgen van alle complottheorieën die over haar de ronde doen. Dat blijkt uit een filmpje dat ze op Instagram plaatste, en waarin ze de roddels expliciet van de hand wijst. “Jullie zijn fout”, klinkt het klaar en duidelijk.

“Voor diegenen onder jullie die denken dat ik mijn eigen video’s niet plaats, ik maakte deze video gisteren”, maakt Britney Spears duidelijk in een filmpje op Instagram. Daarmee reageert ze op geruchten dat andere mensen in haar naam (oude) foto’s en filmpjes zouden posten op haar account om toch maar te bewijzen dat alles in orde is met de zangeres. “Jullie zijn fout, maar ik hoop dat jullie er toch van genieten”, voegt de zangeres er nog fijntjes aan toe. Daarna (scrollen met de pijltjes) volgt een filmpje waarin ze in verschillende zomerjurkjes op het nummer ‘Rude Boy’ van Rihanna poseert.

De zangeres heeft een aantal pittige maanden achter de rug, waarin ze rust nam om bij haar familie te zijn vanwege de slechte gezondheid van haar vader Jamie. Ze had het zelfs zo zwaar dat ze naar een kliniek ging om aan haar mentale gezondheid te werken, waarover ook de wildste verhalen rondgingen. Zo zou ze daartoe gedwongen zijn door haar vader, wat door haar ontkend werd.