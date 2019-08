Britney Spears bant haatberichten op social media uit haar leven SDE

21 augustus 2019

14u49

Bron: ANP 0 Celebrities Britney Spears (37) heeft op Instagram een boekje opengedaan over haar gevoelens over haar thuisstad Los Angeles en sociale media. Het is de eerste keer sinds haar verblijf in een psychiatrische kliniek in april dat de zangeres zo open is tegen haar fans.

“Het leven in Los Angeles is zo’n belevenis. Het kan erg eenzaam zijn bij momenten”, schrijft Britney Spears op Instagram. “Je weet nooit wie je kan vertrouwen, en sommige mensen kunnen erg onoprecht zijn. Ik heb een hele kleine groep vrienden en doe alleen waar ik gelukkig van word.” Maar toch raken negatieve commentaren op sociale media haar, geeft ze toe. “Het breekt mijn hart als ik sommige commentaren op mijn berichten lees. Daarom kies ik ervoor om simpelweg niet meer te kijken. Laat die slimme haters maar doen wat ze het beste kunnen: haten!” En Spears kan daarbij rekenen op de steun van haar vriend, Sam Asghari, die reageert op haar bericht: “Winnaars haten of pesten niet. Losers (haters) doen dat alleen maar omdat ze niet hebben wat jij hebt (het beste hart ter wereld).”

De zangeres heeft in ieder geval enkele turbulente maanden achter de rug. In april liet ze zich opnemen in een kliniek om te werken aan haar psychische problemen. Hoewel Britney zelf niets vertelde over de problemen waar ze mee worstelde, zou ze niet goed kunnen omgaan met de ziekte van haar vader. De afgelopen weken lijkt het weer beter met haar te gaan, al is er momenteel een rechtszaak in verband met haar conservatorschap gaande.