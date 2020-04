Britney koopt je luiers en Taylor geeft 3000 dollar aan fan: celebs steken een handje toe tijdens coronacrisis MVO

12u42 0 Celebrities Niet alle celebs verstoppen zich dezer dagen in hun villa’s. Ze zitten natuurlijk wel thuis, net als de rest van ons, maar sommigen van hen proberen zich in te zetten voor de maatschappij tijdens de coronacrisis. Van het doneren van geld aan goede doelen - of zelfs aan specifieke personen die het moeilijk hebben - tot het aankopen en verschepen van luiers: deze beroemdheden dragen hun steentje bij.

Britney Spears koopt luiers voor arme gezinnen

Britney Spears (38) biedt haar hulp aan tijdens de coronacrisis, zo laat ze weten in een video. “Of het nu gaat om financiële steun, of als je iemand nodig hebt om luiers voor je kind te gaan halen: laat het mij weten en ik zal zien wat ik kan doen.” Haar fans kunnen haar contacteren via sociale media. “Mijn zus heeft mij genomineerd voor de ‘do your part challenge’”, klinkt het. “En ik wil inderdaad graag mijn duit in het zakje doen.”

Lizzo stuurt eten naar ziekenhuismedewerkers

Ook Lizzo (31) is één van de vele beroemdheden die zich van haar beste kant laat zien ten tijde van het coronavirus. De 31-jarige zangeres liet eten bezorgen bij maar liefst 26 ziekenhuizen in Amerika, om zo haar waardering te tonen voor de hulpverleners die dag in en uit werken om mensen te helpen. “Hierbij een dikke, vette shout out naar al onze helden in de zorg! We wilden hen een lekkere lunch bezorgen om ze te laten weten hoe blij we zijn met het werk dat ze doen,” aldus Lizzo.

De genereuze actie van de meervoudig Grammy-winnares werd zeer gewaardeerd. Diverse ziekenhuizen postten foto’s op sociale media waarop ze te zien zijn met Lizzo’s lunch. “Dank je wel Lizzo! Jouw steun betekent heel veel voor ons allemaal,” laat UW Medical Center weten.

Lizzo’s woordvoerder voegde hieraan toe: “Ze heeft eten naar meerdere ziekenhuizen gestuurd die zich de afgelopen tijd uit de naad hebben gewerkt om mensen te helpen. En dit krijgt zeker een vervolg, ze is van plan nog meer ziekenhuizen te trakteren op lekker eten omdat deze mensen dat absoluut verdienen.”

Taylor Swift helpt platenzaak én haar fans

Taylor Swift (30) heeft een platenzaak in Nashville de helpende hand geboden. De winkel moet vanwege de coronacrisis het personeel naar huis sturen en verliest veel omzet. De zangeres heeft nu drie maanden loon en zorgverzekering betaald voor de medewerkers. “We waren erg verrast, om niet te zeggen verbaasd”, reageert een van de eigenaren van Grimey’s New & Preloved Music tegenover Rolling Stone. “We wisten niet eens dat Taylor van ons bestaan afwist.” Doyle Davis zegt erg blij te zijn met de hulp van de zangeres.

Daarnaast helpt de zangeres in alle stilte ook haar fans. Swift, die erom bekendstaat dat ze heel actief is op sociale media, merkte enkele berichten op van fans in nood. Zo vreesde Molly Turner er bijvoorbeeld voor dat ze de huur van haar studio niet meer zou kunnen betalen, omdat ze geen werk meer vond als concert-fotografe. Tot haar verrassing stond er plots 3000 dollar op haar rekening, gedoneerd door Taylor. De popdiva deed hetzelfde voor verschillende andere personen, die haar naar eigen zeggen ‘eeuwig dankbaar’ zijn.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo holly turner(@ ittybittyholly) link

OHHHHH MY FUCKINGGGGFFF SHUT HP SHUT UPS BUT IP SHUT UP THIS CANT BE HAPPENING I CANT STOP SHAKONT I CANT STOP CRUING WHAT THE FUCK TULORLRL pic.twitter.com/8wKUbDfS2x samantha(@ manthapaige13) link

Ariana Grande maakt impact

Popzangers Ariana Grande (26) zorgde niet alleen voor impact door haar vele jonge volgers op de vingers te tikken, maar doneerde ook een mooi bedrag aan verschillende fans die anders niet meer rond zouden komen.

Op Twitter deelde ze een indringende boodschap: “Ik kan niet geloven dat er nog altijd mensen zijn die corona niet serieus nemen. Dat is egoïstisch en bovendien gevaarlijk. Neem de situatie niét zo licht op!” Dat tot grote vreugde van de Amerikaanse overheid, die sterren en influencers oproept om hun stem te laten horen. Jongeren zijn namelijk moeilijk te bereiken in deze tijd van crisis. Maar naar Ariana luisteren ze wél.

Daarnaast lieten maar liefst twintig van haar fans weten dat ze bedragen tussen de 20 en 1000 dollar van de zangeres hadden ontvangen, nadat ze op sociale media een financiële noodkreet lieten horen.

please pic.twitter.com/N9WkKyVNn1 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link

Coronabenefiet Elton John brengt bijna miljoen euro op

Elton John (73) en zijn muzikale collega’s kunnen terugblikken op een succesvol benefietconcert voor de bestrijding van het coronavirus. Het evenement, dat live werd uitgezonden op de Amerikaanse tv-zender Fox, heeft ruim 900.000 euro opgehaald. Het bedrijf Procter & Gamble en Fox deden allebei een donatie van omgerekend 450.000 euro. Ook veel kijkers schonken een bedrag, maar hoe veel precies werd niet bekendgemaakt. De donatie gaat naar twee instellingen die strijden tegen de uitbraak van het longvirus.

Elton presenteerde het huiskamerconcert en zong ‘Don’t let The Sun Go Down On Me’ en ook nog een klein stukje van Lizzo’s hit Juice. Ook artiesten als Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey en Alicia Keys deden mee. De Backstreet Boys zongen alle vijf vanaf een andere locatie samen hun hit ‘I Want It That Way’.

De zanger liet maandag na de uitzending weten dat hij het heel bijzonder vond. “Bedankt aan iedereen die heeft gekeken en heeft gedoneerd en aan alle geweldige artiesten die hebben meegedaan.”

Cristiano Ronaldo doneert 1 miljoen euro

Cristiano Ronaldo (35) en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes zullen drie intensieve zorgafdelingen van ziekenhuizen in het Portugese Lissabon en Porto financieren voor patiënten die getroffen zijn door het coronavirus. Het gaat om een donatie van 1 miljoen euro.

De Portugese stervoetballer van Juventus en zijn agent hadden reeds contact met de ziekenhuizen in kwestie en zijn van plan twee afdelingen uit te rusten in het Santa Maria-ziekenhuis in Lissabon en één in het Santo Antonio-ziekenhuis in Porto. De afdelingen in het Santa Maria zullen uitgerust worden met tien bedden en ventilatoren, de vleugel in het Santo Antonio-ziekenhuis zal uit vijftien bedden bestaan, ook hier inclusief ventilatoren.

Dolly Parton trekt portemonnee voor corona-onderzoek

Dolly Parton draagt graag haar steentje bij om de coronacrisis te stoppen. De 74-jarige zangeres doneert 1 miljoen dollar aan de Amerikaanse universiteit Vanderbilt die onderzoek doet naar het coronavirus.

“Mijn oude vriend dr. Naji Abumrad, die al vele jaren betrokken is bij onderzoek op Vanderbilt, vertelde me dat ze geweldige vorderingen maken met onderzoek naar een geneesmiddel voor het coronavirus”, twittert Dolly. “Ik doe een donatie van 1 miljoen dollar om het onderzoek te bevorderen en moedig anderen die iets kunnen missen aan ook iets te doneren.”

Rihanna geeft 5 miljoen

Ook Rihanna (32) trekt zich de coronacrisis erg aan. De zangeres heeft daarom met haar eigen Clara Lionel Foundation 5 miljoen dollar gedoneerd aan verschillende instanties om ze bij te staan in hun strijd tegen het virus.

Het geld wordt verdeeld tussen instellingen in onder meer de Verenigde Staten, Haïti en Malawi, laat de organisatie weten aan Amerikaanse media. Zo gaat er een bedrag naar medische organisaties voor onderzoek naar het coronavirus, is er geld vrijgemaakt voor medische apparatuur en een schenking gedaan ter ondersteuning van de zoektocht naar een vaccin en medicatie. Ook steunt Rihanna’s organisatie voedselbanken.

De directeur van de Clara Lionel Foundation, vernoemd naar Rihanna’s grootouders, vindt het belangrijk om vooral minderbedeelde gemeenschappen te steunen. “Zij zullen het hardst worden geraakt door deze pandemie”, klinkt het.

Selena Gomez doneert aan ziekenhuis dat haar heeft gered

Selena Gomez (27) heeft haar dankbaarheid naar artsen en medisch personeel uitgesproken die zich onvermoeibaar inzetten om mensen te helpen die ziek zijn geworden door besmetting met het coronavirus. “Ik dank iedere medewerker in de zorg die zijn of haar gezondheid op het spel zet om anderen te helpen. Ik doneer aan het Cedars Sinai ziekenhuis in Los Angeles, omdat ze een tekort hebben aan mondkapjes en beademingsapparatuur. Ze hebben goed voor mij gezorgd en nu is het mijn beurt om mijn dankbaarheid te tonen,” twitterde ze.

So thankful for every single medical professional who is putting their health on the line to take care of others 🤍 I’m donating to @CedarsSinai as they are low on masks and ventilators. They’ve taken such good care of me so it’s my turn to show my gratitude. Selena Gomez(@ selenagomez) link

J.K. Rowling lanceert ‘Harry Potter at Home’

J.K. Rowling, schrijver van de kinderboekenreeks Harry Potter, lanceert de website Harry Potter at Home. Op de site kunnen kinderen die vanwege de coronacrisis niet naar school kunnen, zich vermaken met allerlei leesvoer en spelletjes met magische thema’s. Zo kunnen bezoekers van de site een test doen om te kijken bij welke afdeling van tovenaarsschool Zweinstein ze horen (Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw of Zwadderich). Ook zijn er puzzels en quizzen te doen en kunnen kinderen die nog niet zoveel weten van de tovenaarswereld achtergrondverhalen lezen in de J.K. Rowling-archieven op de site.

“Ouders, docenten en verzorgers die hun best doen kinderen te vermaken en ze nieuwsgierig te houden tijdens de lockdown kunnen wel een beetje magie gebruiken”, schrijft Rowling op haar Instagram-pagina. De website is op dit moment alleen beschikbaar in het Engels.

Shawn Mendes doneert aan kinderziekenhuizen

The Shawn Mendes foundation, het goede doel dat werd opgericht door Mendes en ook werd vernoemd naar de 21-jarige zanger, zal voorlopig enkel nog doneren aan goede doelen die zich inzetten tegen corona. Dat maakte bij bekend via Instagram. Volgens insiders kon hij al 175.000 dollar inzamelen, die hij schonk aan een kinderziekenhuis in Toronto.