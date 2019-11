Brigitte Nielsen tilt vete met Madonna naar een hoger niveau: “Ik heb haar geslagen én met haar man geslapen” MVO

27 november 2019

06u00

Bron: Primo 0 Celebrities Actrice Brigitte Nielsen (56) heeft al meer dan dertig jaar een vete met Queen of Pop Madonna (61). Nu beweert ze dat het zelfs een stapje verder is gegaan dan woorden, en dat ze de zangeres een serieuze klets heeft verkocht.

Brigitte, die we onder meer kennen van de films ‘Rocky VI’ en ‘Creed II’, beweert dat ze Madonna ‘in het kruis geslagen heeft’, en dat ze daarna ook nog eens met haar toenmalige echtgenoot Sean Penn naar bed is geweest.

Toen ze recent te horen kreeg dat Madonna haar publiek twee uur had laten wachten op een optreden tijdens haar huidige ‘Madame X’-tour, en daarna nog durfde te zeggen dat ‘een koningin nooit te laat komt’, beet Brigitte terug. ‘Je arrogantie is belachelijk’, liet ze Madonna weten via sociale media. ‘En nee, je bent géén koningin.’

Het geruzie is al aan de gang sinds 1987. “Het begon toen we in een club waren, en Madonna maar op mijn voeten bleef trappen”, beweert Brigitte in een recent interview. “Ze was echt gigantisch onbeleefd. En uiteindelijk werd het zo erg dat ik haar een klap in het gezicht heb gegeven.” Die klap kwam hard aan. “Zij is niet echt heel groot, en ik ben gigantisch, dus ja ...”

“Daarna kwamen zes grote kerels me buitengooien”, vervolgt de actrice. “Dat was oké, want ik had het waarschijnlijk inderdaad niet mogen doen. Voor ik het wist stond ik op straat.”

Toch liet ze het daar niet bij. “Een paar maanden later, in Zuid-Frankrijk, heb ik wraak genomen omdat ze zo onbeschoft was geweest. Ik had een onenightstand met haar echtgenoot, Sean Penn (59, acteur, nvdr).”

Twee jaar later gingen Madonna en Penn uit elkaar na een huwelijk van vier jaar. “En nee, ik heb er nog steeds geen spijt van dat ik het heb gedaan”, besluit Brigitte.