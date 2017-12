Brigitte Macron krijgt tot 200 fanbrieven per dag om een wel heel opvallende reden KDL

09u58

Bron: Daily Mail 0 REUTERS Celebrities De Franse presidentsvrouw Brigitte Macron (64) mag zich erg populair noemen. Ze krijgt dagelijks zelfs tot 200 fanbrieven.

Brigitte is met haar 64 jaar 24 jaar ouder dan haar man, de Franse president Emmanuel Macron en daar is al erg veel inkt over gevloeid. Maar het maakte de presidentsvrouw ook populair. Zo populair en geliefd zelfs dat ze dagelijks tot 200 fanbrieven krijgt. Daarin wordt ze steevast bedankt omdat ze ervoor gezorgd heeft dat de wereld nu weet dat oudere vrouwen ook nog sexy kunnen zijn én dat ze jongere mannen voor hun kunnen doen vallen.

Brigitte mag zich met het aantal brieven ook recordhouder noemen. Voordien was Carla Bruni, de vrouw van Nicolas Sarkozy, recordhouder. Zij kreeg zo'n 35 brieven per dag.

Photo News Emmanuel en Brigitte Macron.