Brigitte Bardot viert 85ste verjaardag in alle stilte SDE

30 september 2019

11u07

Bron: De Telegraaf 0 Celebrities Zondag werd de legendarische Franse actrice Brigitte Bardot 85 jaar oud. Haar verjaardag werd echter niet zo uitbundig gevierd. Bardot koos voor een intieme viering met slechts haar vierde echtgenoot Bernard D’Ormale (78) en haar tientallen honden, katten en paarden als getuige.

Al bijna vijftig jaar lang houdt Brigitte Bardot zich afzijdig van alle glitter en glamour uit de filmwereld. Het voormalige sekssymbool koos ervoor om zich volledig in te zetten voor het dierenwelzijn. En dat deed ze nogal radicaal. Zo riep ze bijvoorbeeld openlijk op om voor de rechtse Marine Le Pen (51) te stemmen, omdat die ijverde om de rituele slacht in Frankrijk te verbieden. Dat leverde haar kritiek op, maar zelf vond ze dat geen probleem. “Vroeger lag de wereld aan mijn voeten omdat ik mooi, beroemd en begeerd was", liet ze optekenen. “Nu wil ik alleen nog een stoorzender zijn.”

Haar fans zijn haar wel trouw gebleven, zo blijkt. Want hoewel ze haar 85ste verjaardag enkel in het gezelschap van haar echtgenoot en haar dieren vierde, ontving ze wel honderden postkaarten uit de hele wereld. “Met al die tekens van vriendelijkheid en trouw is het een genoegen oud te worden”, liet ze dankbaar weten.