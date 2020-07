Brigitte Bardot had geen problemen met corona-afzondering: “Ik hoef geen sociale contacten, ik heb genoeg aan de Maagd Maria” Redactie

18 juli 2020

13u00

Bron: PRIMO 0 Showbizz Dat ze ooit een van ‘s werelds beroemdste en meest begeerde sekssymbolen was, zou je de 85-jarige Brigitte Bardot al lang niet meer geven. Maar daar heeft ze lak aan. Bardot blijft even strijdvaardig als ze altijd is geweest. “Alle onrechtvaardigheid treft me diep en maakt me boos’, vertelt ze. ‘Vooral als het om kinderen en dieren gaat.” Dat schrijft weekblad PRIMO.

De corona-isolatie maakte voor Brigitte Bardot niet veel verschil uit. De voormalige filmster, een icoon van de Franse cinema, leeft al jaren afgezonderd in haar villa vlakbij Saint-Tropez. Daar deelt ze haar leven met haar man Bernard d’Ormale (79) met wie ze in 1992 trouwde, en een bonte verzameling dieren. “Ik heb geen nood aan veel sociale contacten”, zegt ze. “De verplichte quarantaine heb ik nauwelijks gevoeld, want ook de contacten met mijn organisatie voor dierenrechten (de Fondation Brigitte Bardot, red.) lopen altijd via internet. Ik heb ook geen behoefte aan society-events. Sinds ik met acteren ben gestopt, heb ik in die wereld nauwelijks nog vrienden. Wie ik soms wel nog hoor? Alain Delon (84), Mylène Demongeot (84) en Jean-Paul Belmondo (87), maar ook slechts sporadisch.”

Dat Bardot een dierenactiviste is, weet iedereen, maar zelfs na al die jaren van protest blijft ze even strijdvaardig. “Omdat het nodig is”, legt ze uit. “Grote vooruitgang hebben we nog niet geboekt, ondanks al mijn acties en mijn brieven aan politici. In het beste geval sturen ze mij een beleefd antwoord terug maar in werkelijkheid doen ze niets. De deal die president Macron heeft gemaakt met de jagersverenigingen is een regelrechte schande. Het is schaamteloos stemmengewin, gedrenkt in het bloed van al die duizenden dieren in onze bossen die elk jaar nodeloos sterven. Een walgelijke toestand. En wist je dat Frankrijk Europees koploper is wat in de steek gelaten huisdieren betreft? Mensen zullen het nooit leren. Heb je gezien wat er is gebeurd toen de coronamaatregelen werden versoepeld? Als een kudde schapen holde men naar de winkels, om toch maar te kopen en te kopen, blind voor wat er werkelijk toe doet en voor het leed dat zit verscholen achter die ongebreidelde en ongecontroleerde wereldwijde vrijhandel. Niet alleen van dieren, maar ook van uitgebuite mensen. Ik kan me daar nog altijd kwaad in maken. Ik voel me soms als een vulkaan die elk moment kan losbarsten.”

Overgrootmoeder

Troost vindt Brigitte bij haar dieren. “Mijn honden die me ‘s ochtends wakker maken door op bed te springen, de duiven die me op het terras opwachten in de hoop om wat maïs te krijgen, al mijn andere dieren die ik vervolgens ga voederen en goeiemorgen ga wensen.” En familie? Die leeft te verspreid om echt close te zijn. Zus Marie-Jeanne (82) woont in Los Angeles en Nicolas (60), de zoon die ze in 1960 kreeg met Jacques Charrier (83), woont al jaren in Noorwegen. Hij heeft twee dochters die ook al dertig zijn en zelf twee kinderen hebben, van 7 en 3 jaar. “Ik ben dus overgrootmoeder”, zegt Brigitte. “Maar al die nakomelingen hebben de Noorse nationaliteit en spreken geen Frans. De communicatie verloopt dus niet makkelijk, maar hen af en toe eens zien of horen, is natuurlijk leuk.”

Dat Brigitte Bardot overtuigd katholiek is, is minder geweten. “De Maagd Maria is mijn vriendin”, zegt ze zonder zweem van ironie. “Als ik steun nodig heb, zijn mijn gebeden voor haar bedoeld. Mijn afgezonderde manier van leven maar ook de verantwoordelijkheden die ik door mijn vereniging draag, zorgen ervoor dat ik veel nood heb aan introspectie en meditatie. Aan nadenken over de zin van het leven. Ik heb een uitgesproken mystieke kant die me heel dierbaar is geworden.”

En of ze soms nog denkt aan vroeger? “Ja”, zegt ze. “Met een zekere melancholie maar zonder verlangen. Wat is geweest, is geweest, ik leef in het hier en nu. De rest is louter een dierbare herinnering. Hoewel, ik heb in mijn leven ook veel verdriet gehad, zeker toen ik een ster was. Ik heb zoveel geweend dat ik geen tranen meer over heb. Misschien heb ik mijn verdriet daarom verruild voor woede.”

