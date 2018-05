Brigitta Callens zwaar ten val gekomen: "'s Nachts huil ik nog van de pijn" MVO

12 mei 2018

09u37

Bron: Het Nieuwsblad 0 Celebrities Ex-Miss België Brigitta Callens (37) is momenteel aan het revalideren van een zware val, bij haar thuis van de trap.

Het voorval gebeurde al in maart, maar nu pas vertelt Callens hoe serieus de gevolgen waren, weet het Nieuwsblad. "Mijn bekken, onderrug en knie waren ernstig gekwetst en ik had een zware hersenschudding. Daarom lag ik een hele maand in een donkere, prikkelvrije kamer. Ik moest zelfs opnieuw leren lopen. Hopelijk kan volgende week de echte revalidatie starten. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar ’s nachts huil ik nog van de pijn."

"Ik zal al mijn yogahoudingen opnieuw moeten aanleren." Verzucht ze. "Omdat ik voorlopig geen les kan geven, is mijn yoga-instituut ook tijdelijk gesloten. Maar voor alle duidelijkheid, mijn ongeval heeft niets te maken met yoga. Ik ben domweg van de trap uitgegleden op een plastic mapje, vlak voor een les. Ik hield boeken vast en had het mapje niet zien liggen. De trapleuning kon ik niet meer grijpen, dus ik ben helemaal achterover gevallen en beneden op mijn hoofd en bekken terechtgekomen in een yogahouding die wellicht niet bestaat. Enkel met voldoende rust zal ik goed en wel kunnen herstellen."