Brie Larson begint eigen YouTube-kanaal

03 juli 2020

11u25

Brie Larson (30) is naast de vertolker van superheld Captain Marvel nu ook YouTuber. De actrice lanceerde donderdag haar eigen kanaal op het populaire videoplatform. Ze wist op korte tijd al zo'n 110.000 abonnees te vergaren.

De Oscarwinnares vertelt in haar eerste video dat ze fan is van YouTube, omdat ze er zoveel heeft geleerd “van hoe ik mijn printer aan de praat krijg tot hoe ik een weloverwogen activist kan zijn.” Ze wil haar kanaal gebruiken om zaken die ertoe doen te bespreken, aldus Larson, maar “dat betekent niet dat er geen ruimte is voor maffe content.”

In haar eerste aflevering interviewt de actrice een aantal YouTubers, onder meer over waar zij hun ideeën vandaan halen. Ook de moeder van de actrice komt voorbij in het filmpje. Zij raadt haar dochter aan ook af en toe te koken op haar kanaal, “want dat is heel populair op YouTube”.

Larson laat weten dat ze zin heeft meer video’s voor haar kanaal te maken, maar daar ook een beetje nerveus over is. Aan het eind van haar eerste filmpje vraagt ze aandacht voor zwarte artiesten met een boodschap: ze raadt haar volgers aan de social media-kanalen van onder meer Tessa Thompson en ‘Pose’-actrice Mj Rodriguez te bekijken.