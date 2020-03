Bridget Maasland wil documentaire maken over haatreacties SDE

18 maart 2020

15u18

Bron: ANP 0 Celebrities Het liefdesleven van Bridget Maasland (45) is de laatste maanden veel besproken in de media. In een interview met Veronica Magazine vertelt de presentatrice over de vervelende reacties die ze kreeg na het uitgaan van haar relatie met André Hazes, waar ze later een documentaire over wil gaan maken.

"Mensen hebben geen idee wat er aan de hand is, ze waren er zelf niet bij, maar vinden het dan nodig om mij dood te wensen? Ik begrijp daar helemaal niets van en vind het ook heel ernstig", zegt Bridget over de felle reacties. "Ik wil daar nog wat mee doen, er een documentaire over maken bijvoorbeeld. Dan haal ik er nog iets positiefs uit."

Over mensen die het raar vinden dat Bridget klaagt dat ze zoveel media-aandacht over zich heen krijgt terwijl ze zelf bij RTL Boulevard werkt, zegt ze: "Je moet mensen de kans geven om te vertellen hoe het echt zit. Ik hoop wel dat we bij Boulevard beter ons werk doen en hoor en wederhoor toepassen."



Onderduiken

Wat haar helpt in deze moeilijke tijden is het contact met vrienden en familie, zegt ze in Veronica Magazine. "Ik heb een stuk of acht vrienden van wie ik altijd zeg: dit zijn de mensen bij wie ik kan onderduiken als het nodig is." Haar moeder is ook iemand met wie ze veel praat. "Maar in sommige periodes heeft advies geven niet veel zin. Als je heel erg verliefd bent bijvoorbeeld, haha."

Ondanks de turbulente tijden die ze achter de rug heeft, gaat het goed met de presentatrice. "De storm is een beetje gaan liggen en nu gaan we weer met volle kracht vooruit. Zo is mijn karakter: niet bij de pakken neer gaan zitten, maar aanpakken en doorpakken."