Bridget Maasland voorspelt: “Met André Hazes word ik stokoud” SDE

23 december 2019

21u35

Bron: ANP 1 Celebrities Bridget Maasland (45), de nieuwe vriendin van André Hazes (25), heeft in haar allerlaatste column voor Vrouw vooruitgeblikt op 2020. Uiteraard kwam ook haar relatie met André aan bod: “De vent is er.”

Bridget Maasland kijkt vooruit naar het komende jaar en kijkt daarbij ook naar haar liefdesleven. “Blijf ik voor altijd die alleenstaande moeder of is nou eindelijk eens een keer die leuke vent voorbijgekomen met wie ik stokoud ga worden", vraagt ze zich af. “Tenminste, ik word oud en hij blijft voor altijd jong. Denk ik.”

En Bridget antwoordt in haar column ook op een prangende vraag die velen zich stellen: “Waarom zijn al mijn vriendjes toch steevast jonger dan ik ben?” Het antwoord heeft ze ook: “Dat heeft vast ook al met die ‘laatste keer’ te maken. Zij hebben dat nog helemaal niet zo vaak meegemaakt. Zij staan nog niet stil bij het feit dat iets zomaar ineens voor het laatst kan zijn. Zij zijn de passie voor het leven nog lang niet verloren. Zij liggen niet op vrijdagavond onderuitgezakt in hun joggingbroek op de bank met een flesje bier en een saaie voetbalwedstrijd. Zij willen de wereld zien, de stad onveilig maken, en vooral zingen en dansen tot het weer licht wordt.”

“Ik heb precies hetzelfde”, zegt ze. “In mijn hoofd blijf ik ook altijd in de twintig. Net als die kerels.” De 25-jarige André Hazes past dus perfect in dat plaatje. “Dus die vent is er”, besluit Bridget. “2020 wordt mijn jaar.”