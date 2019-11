Bridget Maasland snapt de heisa niet: “Ik dacht echt dat ik en André op een nette manier bezig waren” SDE

21 november 2019

08u30

Dat André Hazes (25) een nieuwe liefde heeft, weten we ondertussen wel. De vrouw in kwestie, Bridget Maasland (45), heeft nu voor het eerst haar versie van de feiten gegeven in een openhartig interview met het Nederlandse RTL Boulevard. "Ik was er echt van overtuigd dat we het op een nette manier deden."

Nog even kort herhalen: André Hazes kondigde in een mededeling aan dat hij en Monique, de moeder van zijn zoontje, uit elkaar waren. Monique liet daarop weten dat André al een nieuwe vriendin had. Dat bleek presentatrice Bridget Maasland te zijn. En daarna lekte uit dat die twee elkaar al van voor de breuk kenden. Aan het Nederlandse RTL Boulevard reageert Bridget nu voor het eerst op alle heisa. “Het was wel een storm in een glas water”, klinkt het. “Ik heb sowieso alle mensen op social media die anoniem vanachter hun computer en eigenlijk zelf een heel saai leven hebben of misschien zelfs een tikje jaloers zijn en dan maar al hun gal spuien, niet gelezen.” Maar gelukkig waren er ook positieve reacties: “Aan de andere kant kreeg ik een stortvloed van lieve, mooie berichten van collega’s, van vrienden of onbekenden die zo liefdevol waren (…) Dat is eigenlijk wat ik me het meest heb aangetrokken: hetgeen wat positief was. Want het is ook positief, he. Ik ben verliefd, André is verliefd. En we kunnen helemaal niet genieten van het feit dat we elkaar nu een beetje aan het ontdekken zijn, omdat het wordt overschaduwd.” Al voegt Bridget eraan toe dat dat 'ontdekken’ best goed lukt.

Toch reageert de presentatrice kort op de kritiek die ze kreeg. “Ik was er echt van overtuigd dat we het op een nette manier deden”, vertelt ze. “Ik geloof heel erg in eerlijkheid, dat er geen gesloten deuren of geheimen achterblijven. Ik dacht: laten we er gewoon eerlijk over zijn.” Maar Bridget vindt dat het publiek ook te extreem reageerde: “Er werd gedaan alsof we getrouwd waren. We zijn niet stiekem getrouwd ondertussen. We zijn gewoon aan het daten en aan het kijken of er meer in zit. Maar ja, we vinden elkaar heel erg leuk.”