Brian May (72) sukkelt met zijn gezondheid: "Ongelofelijk wat échte pijn met je doet"

25 mei 2020

13u00

Bron: Instagram 0 Celebrities Brian May (72) zag er allesbehalve fit uit toen hij dit weekend op stap ging in Londen. De gitarist van Queen moest zich behelpen met een paar krukken. Het resultaat van een ongeval bij het tuinieren, vertelt hij op Instagram. Maar er is meer aan de hand: Brian is ook herstellende van hartproblemen.

De oude rockers van Queen blijven ondanks hun leeftijd erg actief en treden nog steeds regelmatig op (als de omstandigheden het toelaten natuurlijk). Toch ziet het ernaar uit dat de band het een tijdje zonder gitarist Brian May moet stellen. Die werd dit weekend met krukken gezien in Londen. Op Instagram laat hij weten dat hij aan het revalideren is na een ongeval bij het tuinieren, zo'n maand geleden. “Ik ben erin geslaagd om mijn Gluteus Maximus (grote bilspier, red.) aan flarden te scheuren in een moment van over-enthousiast tuinieren”, schreef hij toen bij een foto van zichzelf in het ziekenhuis. “Dus plots bevind ik me in een ziekenhuis, waar ik onder de scan moet om te weten te komen hoe erg ik mezelf eigenlijk heb beschadigd. Het blijkt dat ik érg grondig werk heb verricht. Ik zal een tijdje niet kunnen lopen ... of slapen, zonder veel hulp, want de pijn is meedogenloos.”

Ondertussen gaat het al beter met de 72-jarige gitarist, maar het is niet gemakkelijk geweest, geeft hij toe. “Ik heb veel hulp gehad aan pijnbestrijding en revalidatie", vertelt hij op Instagram. “Vandaag kan ik zitten en langzaam rondwandelen terwijl ik me vasthoud, met amper nog pijn. Het is ongelofelijk wat echte pijn met je kan doen”, verzucht hij. “Ik ben altijd trots geweest op m’n tolerantie voor pijn, zoals bijvoorbeeld geen verdovend spuitje krijgen bij de tandarts. Maar de zenuwpijn die zo’n drie weken geleden m'n lichaam overnam - het had dan toch niets te maken met m'n bilspieren - heeft m'n brein verlamd. Ik voelde hoe het m’n persoonlijkheid overnam. Ik werd wakker met het gevoel dat ik de pijn op een of andere manier WAS, en ik worstelde om terug in m’n lichaam te komen”, zegt Brian. “Ik gaf toe en nam de zware pijnstillers. Op het einde leefde ik in een nachtmerrie-achtige wereld. Het enige wat ik kon doen was afkicken", geeft hij toe. “Maar dat kon alleen maar omdat ik geweldige fysiologische hulp en wat osteopathie kreeg.”

Dat er meer aan de hand is, blijkt uit een bericht dat Brian maandagochtend op Instagram plaatste. Daarin vertelt hij dat er drie blokkades bij z'n hart werden aangetroffen, nadat hij veertig minuten lang pijn op de borst had. Er bleek een zenuw verdrukt te zitten. De pijn was ondraaglijk: “Het voelde als een schroevendraaier in mijn rug.” Ook volgde er een kleine hartaanval, “maar die was klein en heeft geen schade aangericht”, voegt hij daaraan toe. Uiteindelijk zijn er drie stents geplaatst, die de geblokkeerde bloedvaten moeten openen. May liep het ziekenhuis naar eigen zeggen uit “met een erg sterk hart”.

