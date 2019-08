Brian Austin Green wees Megan Fox verschillende keren af: "En nu zijn we 15 jaar samen” SDE

Bron: Metro UK 0 Celebrities Acteurs Megan Fox (33) en Brian Austin Green (46) mogen ondertussen dan al 15 jaar samen zijn en drie kinderen hebben, toch zag het er lange tijd naar uit dat er niets van een relatie in huis zou komen. Green wees de avances van zijn toekomstige vrouw namelijk meermaals af.

De twee acteurs ontmoetten elkaar op de set van ‘Hope And Faith’. Maar Brian Austin Green kwam net uit een relatie en was niet van plan om meteen een nieuwe te beginnen, vertelt hij tijdens een radio-interview. “Ze deed mee met ‘Hope And Faith’, hier in New York, samen met Kelly Ripa en Faith Ford, en ik mocht ook een aflevering meedoen”, herinnert de acteur zich. “Ik ontmoette Megan daar en ze was nog erg jong. En ik dacht: ‘Dit is het niet. Dit kan echt niet gebeuren. Dit gaat in geen geval gebeuren.’ Dus ik ging weg, maar ze was erg volhardend - en gelukkig maar.”

Hij vervolgt: “Het is grappig: ik bleef haar maar wegduwen, want ik had zoiets van: ik wil geen relatie. En dan zei zij: ‘Prima, dan ga ik op een date.’” En dat had blijkbaar het gewenste effect. “Ik dacht: ‘Hé, wacht, ik zei niet dat ik wilde dat je ging daten!’ Toen besefte ik dat ik haar echt leuk moest vinden, want de gedachte alleen al vond ik verschrikkelijk. En kijk, we zijn ondertussen 15 jaar samen.”

Het koppel trouwde in 2010 en heeft drie zonen, Noah, Bodhi en Journey. Maar toch liep niet alles van een leien dakje, want in 2015 vroeg Megan de scheiding aan. Een jaar later veranderde ze van idee, en besloot ze toch bij Brian te blijven, zonder effectief te scheiden. “Het huwelijk is moeilijk”, zegt hij daarover. “Het is werken, voor iedereen. En ik denk dat je - wanneer je op hetzelfde punt komt als wij - wanneer je kinderen hebt en al een tijdje getrouwd bent en al lang samen bent, je het gewoon dag per dag moet nemen. Je zit er middenin en wanneer je er niet in zit, kijk je terug en denk je: ‘Dat waren 13 geweldige jaren’. Ik weet niet wat het geheim is. Gewoon blijven gaan. Zoals ruziemaken en het terug goedmaken, en in elkaar geloven.”