Brian Austin Green verklapt het geheim achter zijn gelukkige huwelijk met Megan Fox

06 november 2019

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Brian Austin Green (46) is al vijftien jaar samen met Megan Fox (33) en hun liefde is sterker dan ooit. Dat vertelt de acteur, die momenteel te zien is in de reboot van ‘Beverly Hills, 90210' aan HollywoodLife.

Na vijftien jaar en drie kinderen durft er al wel eens sleet op een relatie te komen. Niet zo bij acteurskoppel Brian Austin Green en Megan Fox. Het koppel is nog steeds erg gelukkig getrouwd - sinds 2010. Dat vertelt Brian in een interview met HollywoodLife. En de reden daarvoor is simpel, klinkt het: “Ons huwelijk is thuis erg eenvoudig. Weet je, we hebben drie kinderen samen. Alles is relatief, dus ons huis is misschien groter dan dat van sommigen, maar ook weer kleiner dan anderen. Alles is relatief binnen onze ruimte, onze middelen en wat we hebben.” En de sleutel tot een gelukkig huwelijk blijkt communicatie. “We bespreken alles. We proberen zo open en transparant te zijn als maar mogelijk is. En hoe meer we over dingen praten, hoe beter we elkaar begrijpen. En we waarderen de verschillen tussen ons echt meer dan vroeger. Dat was echt belangrijk voor ons.”

Samenwerken

Maar Brian heeft nog meer tips. “Op een bepaald moment begin je te denken: ‘Weet je wat, jij bent hier gewoon beter in dan ik. En ik ben hier beter in dan jij.’ En dan accepteer je dat en omarm je dat. Op die manier word je twee mensen die écht samenwerken. Zo kun je jouw en haar krachten combineren, en dat is beter dan wanneer je helemaal alleen staat met jouw krachten. Het is gewoon een andere manier van naar dingen kijken en ermee omgaan.” Al ontkent de acteur niet dat het wat moeite vraagt. “Van nature uit zijn we competitief. Iedereen is zo. Maar wanneer je die competitieve natuur achter je laat en je als een team werkt, dan kan een team meer bereiken dan een enkele persoon.”

Het koppel heeft drie kinderen: Noah (7), Bodhi (5) en Journey (3). En de familie geniet ervan om zich samen in te zetten voor het milieu, klinkt het. “Mijn vrouw en ik zijn altijd al erg bezorgd geweest om de natuur”, zegt Brian. “En weet je, we doen wat we kunnen. We recycleren, we hebben elektrische auto’s en de kinderen zijn erg verantwoordelijk. We ruimen bijvoorbeeld altijd rommel op wanneer we het vinden, dat vinden ze erg leuk.”