Brian Austin Green en Megan Fox zijn dan toch uit elkaar

19 mei 2020

20u50

Bron: People Celebrities Maandag schreven we nog dat het huwelijk van Brian Austin Green (46) en Megan Fox (34) in zwaar weer verkeert - al leek er niets definitief beschadigd, dinsdag laat de acteur op z'n podcast weten dat hun huwelijk wel degelijk voorbij is.

Brian Austin Green geeft op z'n podcast ‘…With Brian Austin Green' toe dat hij al sinds vorig jaar met twijfels over z'n huwelijk zit, toen Megan Fox samen met rapper en acteur Machine Gun Kelly het land uitging om de film ‘Midnight in the Switchgrass’ op te nemen. Toen ze terugkwam, bleek ook zij met twijfels te zitten. “Ze zei: ‘Toen ik alleen in het buitenland was, heb ik beseft dat ik me meer mezelf voel, en dat ik mezelf ook leuker vind. Dat is misschien iets dat ik moet uitproberen’. Ik was in shock en van streek, maar ik kan niet kwaad op haar zijn", zegt de acteur. “Zij heeft hier ook niet om gevraagd. Het was geen keuze die ze heeft gemaakt, het was gewoon hoe ze zich voelde. We hebben erover gepraat en besloten om uit elkaar te gaan. En dat deden we ook."

Geen bedrog

Ondanks de scheiding blijft de focus op hun drie kinderen - Journey River (3), Bodhi Ransom (6) en Noah Shannon (7) - liggen, zegt Brian. “We hebben iets heel cool opgebouwd, iets speciaal. We besloten om ervoor te zorgen dat we dat niet verliezen. We willen ervoor zorgen dat we vrienden blijven en één front vormen, samen met de kinderen. We gaan nog steeds samen op familievakanties en vieren de feestdagen samen."

Dat er bedrog in het spel zou zijn, ontkent Brian. Nochtans wordt Megan de laatste tijd vaak gezien met Machine Gun Kelly, wiens echte naam Richard Colson Baker is. “Ik heb hem nog nooit ontmoet, maar Megan en ik hebben het over hem gehad", zegt Brian. “Ze zijn vrienden op dit moment. Hij lijkt gewoon een hele vriendelijke, oprechte kerel te zijn. Ik vertrouw haar oordeel. Dat is een van haar sterktes." Hij vervolgt: “Ik wil niet dat mensen denken dat zij de slechteriken zijn, of dat ik op een of andere manier een slachtoffer was - want dat was ik niet. Dit is niets nieuw voor ons. Het is nieuw dat mensen erover lezen en horen in de media, dat wel.”

Hereniging?

Toch sluit Brian een hereniging met Megan niet uit. “Wie weet of dit het einde van onze reis is”, mijmert hij. “Ik bedoel, we hebben nog een heel leven. Onze paden gaan nu een andere richting uit. Maar misschien komen ze wel opnieuw samen. Misschien ook niet. Wij weten dat niet. Ik weet het niet. Ik wil er dan ook geen voorspellingen over doen."

Megan en Brian zijn al tien jaar getrouwd. Hun huwelijk ging altijd al met ups en downs. Zo kondigden ze in 2015 hun scheiding aan, om die plannen snel af te blazen toen Megan zwanger bleek van hun derde kindje. “De afgelopen jaren hebben Brian en Megan in het geheim verschillende keren een ‘break’ genomen, al hielden ze dat wel stil”, vertelde een bron amper een dag geleden nog in Amerikaanse media. “Dit is normaal voor hen. Ondanks de ‘breaks’, zijn Megan en Brian al verschillende keren weer opnieuw bij elkaar gekomen”, klonk het verder. “Niemand is verbaasd dat ze nu tijd apart doorbrengen, maar niemand zal ook verbaasd zijn wanneer ze opnieuw samenkomen.”

