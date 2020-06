Brian Austin Green en Megan Fox vinden opnieuw de liefde (maar niet bij elkaar) SDE

Bron: People/Metro UK 0 Celebrities We schreven het al: na een relatie van tien jaar beëindigden Brian Austin Green (46) en Megan Fox (34) onlangs hun relatie. Het lijkt er nu op dat de breuk definitief is, want beide acteurs werden ondertussen al met een nieuwe vlam gezien.

Na verschillende geruchten was het Brian Austin Green die het nieuws aan de buitenwereld vertelde. Ja, hij en Megan gingen uit elkaar. De reden? Tijdens de opnames van een nieuwe film had z'n vrouw ontdekt dat ze zich “meer zichzelf” voelde wanneer ze zonder hem was. Dat Megan een nieuwe relatie begonnen zou zijn met rapper/acteur Machine Gun Kelly - met wie ze in de nieuwe film ‘Midnight In The Switchgrass’ speelt - ontkende Brian toen nog: “Ze zijn gewoon goede vrienden."

Maar nu blijkt er toch meer aan de hand tussen de 30-jarige rapper, wiens echte naam Colson Baker is, en Megan. De twee werden hand in hand samen gezien na een drankje in Los Angeles. En bij het wegrijden kon er zelfs een passionele kus af. Volgens ingewijden is er al langer iets gaande. “Megan en Machine Gun Kelly hebben al seks gehad toen Megan en Brian uit elkaar waren, maar de banden nog niet helemaal verbroken hadden", zegt een bron aan Us Weekly. Hij voegt eraan toe dat het getrouwde koppel al langere tijd problemen had. “Megan kan een echte diva zijn: moeilijk om te plezieren en erg ‘high maintenance’. Megan had het gevoel dat Brian haar uit de schijnwerpers hield. Ze wil zichzelf opnieuw uitvinden.” En het lijkt erop dat een relatie met Machine Gun Kelly helemaal bij de ‘nieuwe’ Megan past.

Ondertussen heeft de rapper z'n nieuwe relatie ook bevestigd. Op Twitter deelde hij een quote uit z'n nieuwe nummer ‘Bloody Valentine’. In de videoclip daarvan speelt Megan z'n love interest en spatten de vonken ervan af. “Ik noem je m’n liefje, what the fuck”, schreef hij, met als verduidelijking: “Het leven bootst de kunst na wat dat betreft.”

Tienerbruid

Ook Brian blijft niet bij de pakken neerzitten. Hij werd gezien met realityster Courtney Stodden. Zij is voornamelijk bekend omdat ze als zestienjarige met de 51-jarige Dough Hutchinson trouwde. Het koppel verscheen daarna in verschillende realityshows. In 2017 gingen ze uit elkaar. De scheiding is pas sinds dit jaar gefinaliseerd. Op sociale media schreef Courtney toen dat ze het gevoel had dat Doug misbruik van haar had gemaakt. “Ik was bang om me uit te spreken, want ik was een kind en hij was 50 toen we trouwden. Maar nu ben ik een vrouw, en is het tijd dat ik me uitspreek over de zaak. Ik voelde me zo gevangen, gemanipuleerd en bij momenten verlaten door volwassenen.”

