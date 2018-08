Bria vindt een oude kinderfoto terug, en beseft dan pas dat er een wereldberoemde celeb opstaat TK

06 augustus 2018

12u14

Bron: Daily Mirror 0 Celebrities Zoals de meeste meisjes was Bria Madrid in de jaren '90 een grote Spice Girls-fan. Zelfs op piepjonge leeftijd zong ze de nummers van Posh, Scary, Baby, Ginger en Sporty mee; en toen ze vijf was, woonde ze een van de concerten bij. En daar liep ze een toen nog onbekende beroemdheid tegen het lijf.

In 1997 trok de toen vijfjarige Bria naar het Glen Helen Amphitheater in Californië om een optreden van de Spice Girls bij te wonen. Ze nam er ook een foto met een wereldberoemde dame, maar vreemd genoeg ging het niet om een van de meiden van de groep.

Ze poseerde er namelijk met een superfan die zich verkleed had als Baby Spice (Emma Bunton). En toen ze onlangs de foto weer bovenhaalde - 20 jaar later - herkende ze het meisje meteen. Niemand minder dan een jonge Blake Lively staat breed lachend achter Bria.

De bekende actrice, die intussen getrouwd is met Ryan Reynolds en twee kinderen heeft, moet toen een jaar of 11 geweest zijn. Ze heeft intussen ook bevestigd dat het wel degelijk zij was die toen met Bria poseerde. "Nu kent iedereen mijn geheim", grapte ze op Twitter.

My secret is out... https://t.co/mFnEucJyHb Blake Lively(@ blakelively) link