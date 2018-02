Brett Ratner mag vrouw die hem beschuldigt van verkrachting aanklagen MVO

09 februari 2018

06u30 0 Celebrities Regisseur Brett Ratner mag zijn lasteraanklacht tegen een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting voortzetten. Dat bepaalde een rechter in Hawaï donderdag.

Melanie Kohler plaatste de aantijging op 20 oktober op Facebook. Na een telefoontje van de advocaat van Ratner verwijderde ze de post twee uur later. Op 1 november, de dag waarop zes anderen onder wie actrice Olivia Munn de regisseur beschuldigden van seksueel misbruik en wangedrag in de L.A. Times, klaagde Ratner Kohler aan wegens laster. Hij beweert dat het Facebookbericht zijn reputatie heeft geschaad. De vrouw had de rechter gevraagd de zaak te seponeren, maar dat verzoek werd donderdag dus afgewezen.

De Rush Hour-regisseur spande de rechtszaak aan in Hawaï, waar Kohler woont. De rechter oordeelde in zijn vonnis echter dat omdat de verkrachting in Californië plaats zou hebben gevonden, de zaak wel onder het Californische anti-SLAPP-statuut valt. Die wet, bedoeld om de vrije meningsuiting te beschermen, maakt lasterzaken zoals die van Ratner lastiger door te zetten.