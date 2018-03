Brengt Serena Williams binnenkort een cosmeticalijn op de markt? KDL

13 maart 2018

16u16 0 Celebrities Nu Serena Williams (36) de merknaam Aneres (haar voornaam achteruit gespeld) heeft vastgelegd in de categorieën huidverzorging, make-upverwijderaars, parfum en verschillende soorten make-up, lijkt het erop dat de tennisster van plan is een eigen cosmeticalijn op de markt te brengen.

Als dat het geval is, gaat Serena onder andere Rihanna en de zusjes Kardashian en Jenner achterna. Die hebben alvast erg veel succes met hun cosmeticalijn. Dat Serena met make-up op de proppen zou komen, lijkt wat raar, want zelf gebruikt ze tijdens het sporten amper make-up omdat het gewoon niet goed blijft zitten. Al bestaat de kans dan ook dat Serena zich zal toeleggen op make-up die ideaal is voor tijdens het sporten. De toekomst zal het uitwijzen.