Breaking: Selena Gomez en Justin Bieber zijn weer een koppel MVO

11u44 0 Photo News Celebrities Het viel te verwachten: Justin Bieber (23) en zijn ware liefde, Selena Gomez (25), zijn weer een koppel.

De laatste dagen werden ze vaak samen gespot, maar was er nog geen uitsluitsel over de relatiestatus van de ex-geliefden. The Sun onthult nu dat de twee wel degelijk weer een stel vormen, en dat dankzij... hun pastoor.

Zowel Bieber als Gomez zijn erg gelovig. Geen wonder dat ze tijdens één van hun eerste dates deze week naar de kerk trokken. Daar moedigde pastoor Carl Lentz moedigde hun reünie aan. Al Justins vriendinnetjes - 23 in totaal - hebben Lentz ontmoet, maar Selena bleef zijn ultieme favoriet. Volgens hem zou ze namelijk een goede invloed hebben op Justin.

Het feit dat ze weer samen op stap waren, in de eerste plaats, had te maken met Selena's ziekte. Ze had een nieuwe nier nodig omdat de hare vernietigd waren door Lupus. "Justin moest daar via de media achterkomen, en het kwetste hem," klinkt het bij insiders. "Het deed hem beseffen dat hij liever weer persoonlijk contact met Selena wilde, en dat hij haar wilde steunen tijdens die moeilijke periode. Hij stuurde haar eerst bloemen, toen ze nog in het ziekenhuis lag. Het heeft wat overtuiging gevraagd, maar sindsdien is alles alleen maar rooskleuriger geworden."

Justin is altijd blijven volhouden dat Selena zijn enige grote liefde was, en nu haalt hij eindelijk zijn slag thuis. Een grappige bonus: De tattoo op zijn arm die 'Selena' spelt, ziet er nu weer een heel pak minder gênant uit.