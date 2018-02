Brandstichting bij Peter uit 'The Sky Is The Limit'

KDL

27 februari 2018

10u35 1 Celebrities Zaterdagmiddag is er brand gesticht op het domein van Peter Van den Berge, de kasteelheer die we kennen uit 'The Sky Is The Limit'.

"Welke idioot heeft mijn haag in brand gestoken rond 16 uur vandaag aan de bushalte voor het kasteel??? 5 taxussen naar de kloten en 2 brandblussers leeggespoten! Het had niet veel gescheeld of mijnen Benz had ook schade! Wie heeft iets gezien???? Weeral werk en kosten! VERDOMME!", schrijft Van den Berge op Facebook.