Bradley Cooper woont weer alleen: "Zijn huwelijk met Irina Shayk hangt aan een zijden draadje"

06 juni 2019

19u57

Het gaat niet goed met de relatie van Bradley Cooper. Volgens verschillende bronnen staat zijn huwelijk met Irina Shayk op springen. Het model zou intussen zelfs uit hun woning getrokken zijn.

Het koppel heeft samen een villa in de luxueuze wijk Pacific Palisades, niet ver van Malibu, ter waarde van 3,6 miljoen dollar. Irina zou daar naar verluidt echter vertrokken zijn na een aantal slechte maanden tussen hen beiden en intussen elders wonen. Volgens bronnen zijn de twee nog niet echt uit elkaar, maar zou dat niet lang meer duren. “Het gaat echt slecht tussen hen beiden”, klinkt het in US Weekly. “Ze komen al een hele tijd niet meer overeen. Hun relatie hangt aan een zijden draadje.”

De twee zouden hun huwelijk nog wel een kans willen geven voor hun dochtertje Lea, die intussen twee jaar oud is. “Maar Irina vond het toch best om al apart te gaan wonen, zodat iedereen kan afkoelen na de verhitte discussies. Ze doen hun best voor hun dochter, maar geen van beiden is gelukkig in de relatie.”

De geruchten dat het slecht gaat tussen de twee doen al enkele maanden de ronde, vooral sinds het romantische optreden van Bradley met Lady Gaga op de Oscars. Irina was de verhalen over een verhouding tussen de twee naar verluidt kotsbeu en ontvolgde de zangeres op Instagram. En toen Irina begin mei zonder Bradley op de rode loper van het Met Gala poseerde, was het hek helemaal van de dam. Het model zou die avond ook alle moeite gedaan hebben om Gaga niet tegen het lijf te lopen.