Bradley Cooper verbaast fans met Franse taalkennis (en ook deze 10 celebrities spreken een vreemde taal)

19 oktober 2018

11u54 0 Celebrities Bradley Cooper (43) was deze week te gast in de Franse tv-show ‘Quotidien’ waar hij zijn film ‘A Star Is Born’ kwam promoten. De acteur verbaasde door het hele interview in vloeiend Frans af te leggen, maar hij is niet de enige ‘celeb’ die een vreemde taal spreekt.

Bradley zijn interesse voor de taal werd als kind gewekt door de film ‘Chariots of Fire’. “Er is een scène waar een jongen Frans spreekt en ik dacht: ‘Man, dat is zo cool.’’ Op latere leeftijd startte hij met Franse lessen op school, waarna hij als uitwisselingsstudent naar het land van de Eiffeltoren vertrok. Hij woonde er zes maanden bij een gastgezin in Aix-en-Provence.

1. Sandra Bullock

Sandra Bullock is half-Duits en woonde twaalf jaar in Europa, deels in Duitsland en een tijd in Oostenrijk. Haar Duits is niet perfect, wat ze zelf beseft, maar de actrice is wel vloeiend in de taal.

2. Ben Affleck

Toen Ben Affleck 13 jaar oud was, woonde hij even in Mexico. Daar was hij te zien in een kinderprogramma waarvoor hij de lokale taal machtig moest zijn. Hij reisde een jaar doorheen het land samen met zijn moeder en broer om de taal te leren.

3. John Cena

John Cena leerde ooit een paar korte zinnetjes in het Mandarijns om sympathie op te wekken bij zijn Chinese fans. Hij vond de taal echter zo leuk klinken dat hij besloot om het ook effectief te leren. “Ik ben gefascineerd door de taal en ben ervan geobsedeerd, ik wil het echt leren”, vertelde hij vorig jaar in een interview. Fans noemen hem vloeiend, maar zelf lacht hij dat bescheiden weg. “Ik heb de woordenschat van een kind uit het derde leerjaar.”

4. Tom Hiddleston

Tom Hiddleston is een echte polyglot. De ‘Loki’-acteur spreekt maar liefst negen vreemde taal. Naast zijn moedertaal Engels kan hij zich ook uitdrukken in het Frans, Spaans, Italiaans, Grieks, Russisch, Latijn, Duits, Koreaans en Mandarijns. “Sommige mensen zijn goed in wiskunde, ik ben goed in talen“, verklaart hij.

5. Mila Kunis

Voor Mila Kunis is Engels de vreemde taal. De Hollywood-actrice werd geboren in Oekraïne en groeide op in het communistische Rusland. Toen ze zeven jaar was, verhuisde ze met haar ouders naar de VS. “Stel je voor hoe het is om blind en doof te zijn op die leeftijd. Zo voelde het”, vertelt de ster over verhuizen naar een land waar je de taal niet spreekt. “Maar het wende gelukkig snel.”

6. Natalie Portman

Natalie Portman is een rasechte polyglot. Ze groeide tweetalig op. Engels en Hebreeuws beheerst ze al jaren. Uit interesse leerde ze ook Spaans, Frans, Duits en Japans. Haar brede taalkennis leverde de actrice al vele complimenten op, maar ze weigert om zichzelf vloeiend te noemen.

7. Viggo Mortensen

Viggo Mortensen groeide op in Argentinië met een Amerikaanse moeder en Deense vader. Zo leerde hij als kind al vloeiend drie talen spreken. Naast Spaans, Engels en Deens is hij ook nog het Frans en Italiaans machtig.

8. Charlize Theron

Charlize Theron groeide op in Zuid-Afrika. Haar moedertaal is dus Afrikaans. De Golden Globe-winnares voelt zich na al die jaren acteren in het Engels trouwens nog altijd onzeker in haar tweede taal. “Ik maak nog elke dag grammaticale fouten.”

9. Colin Firth

Colin Firth, bekend van onder andere ‘Nanny McPhee’, is getrouwd met een Italiaanse schrijfster. “Maar wie met een Italiaanse trouwt, weet dat hij eigenlijk met het hele land huwt”, grapt hij. Uit liefde leerde hij de taal, én vroeg hij de Italiaanse nationaliteit aan. Hij deed dat om zijn ongenoegen tegenover de Brexit te uiten. Al blijft hij ook de Britse nationaliteit behouden.

10. Nina Dobrev

Nina Dobrev groeide op in Canada, maar werd geboren in Bulgarije. Haar ouders vonden het belangrijk dat ze haar moedertaal machtig bleef. De ‘Vampire Dairies’-actrice is dus perfect tweetalig.