Bradley Cooper is bloednerveus voor zijn Oscaroptreden TK

05 februari 2019

07u52

Bron: ANP 0 Celebrities Het idee dat hij gaat optreden tijdens de uitreiking van de Academy Awards, is doodeng voor Bradley Cooper. In een interview met Extra vertelt de acteur dat hij zich geregeld afvraagt waarom hij heeft ingestemd om te zingen tijdens de ceremonie.

"Ik denk dan weleens bij mezelf: ik moet een doodswens hebben", aldus de acteur, die speciaal leerde zingen voor zijn rol als verslaafde muzikant in ‘A Star Is Born’, de film met Lady Gaga die hij ook regisseerde.

Bradley zal tijdens de awardshow samen met Lady Gaga het nummer ‘Shallow’ uit ‘A Star Is Born’ ten gehore brengen. In de film valt zijn personage Jackson voor de onbekende zangeres Ally (Gaga). Het liedje, dat Gaga schreef met onder anderen Mark Ronson, is meerdere keren te horen in de film. Het nummer won een Critics' Choice Award en een Golden Globe en is genomineerd voor een Oscar.